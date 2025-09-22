Udinese-Milan 0-3, in campo il centrocampo che ormai sembra quello di 'sicurezza' per Massimiliano Allegri: a sinistra Rabiot, al centro Modric e a destra Fofana. Proprio il francese è stato protagonista della vittoria schiacciante al 'Bluenergy Stadium'. Fofana, infatti, non solo è stato preciso in copertura utile come sempre in fase di possesso e non possesso, ha anche trovato il tanto cercato gol con il Milan. Ecco le pagelle del centrocampista dai maggiori quotidiani sportivi italiani. PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN partite pagelle milan Allegri chiama Fofana risponde: il francese si sblocca. Se dovesse trovare continuità …
PAGELLE MILAN
Allegri chiama Fofana risponde: il francese si sblocca. Se dovesse trovare continuità …
Milan, Youssouf Fofana è stato uno dei protagonisti positivi della vittoria contro l'Udinese. Le sue pagelle e l'analisi della gara e delle prestazioni del francese
© RIPRODUZIONE RISERVATA