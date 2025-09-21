Udinese-Milan, Fofana: “Ora non ho scelta, devo fare 10 gol”

Su Landucci che ha detto che sono troppo educati e non si lamentano mai: "Per me è un complimento: vuol dire che cerchiamo di lavorare sempre".

Sulle tante partite complicate ora: "Che devo dire... È il campionato che è così: andiamo a pensare partita dopo partita, dobbiamo pensare prima al Lecce e dopo vediamo le altre. Non possiamo pensare ad altro prima di giocare quelle prima".

Se gli mancano nove gol: "Allegri ha detto che devo fare 10 gol, magari sarebbe stato meglio dirlo tra noi: ora tutti lo sanno. Quindi non ho scelta".