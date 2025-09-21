Pianeta Milan
CONFERENZA

Udinese-Milan, Fofana: “Ora non ho scelta, devo fare 10 gol”

Udinese-Milan, Fofana: “Ora non ho scelta, devo fare 10 gol” - immagine 1
Fofana, giocatore rossonero, ha parlato in conferenza dopo Udinese-Milan, partita della 4^ giornata della Serie A 2025-2026
Stefano Bressi
Stefano Bressi Inviato, responsabile social, redattore 

Youssouf Fofana, giocatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Udinese-Milan, partita della 4^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta al 'Bluenergy Stadium' di Udine. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Cosa è successo a questa squadra: "Non è successo niente. Lavoriamo bene dalla pre-stagione, il mister fa un lavoro incredibile. Siamo cattivi, vogliamo fare meglio dell'anno scorso. Siamo sulla buona strada".

Su Landucci che ha detto che sono troppo educati e non si lamentano mai: "Per me è un complimento: vuol dire che cerchiamo di lavorare sempre".

Sulle tante partite complicate ora: "Che devo dire... È il campionato che è così: andiamo a pensare partita dopo partita, dobbiamo pensare prima al Lecce e dopo vediamo le altre. Non possiamo pensare ad altro prima di giocare quelle prima".

Se gli mancano nove gol: "Allegri ha detto che devo fare 10 gol, magari sarebbe stato meglio dirlo tra noi: ora tutti lo sanno. Quindi non ho scelta".

