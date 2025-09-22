Paragone calzante con il Milan di Allegri e l'inopinata sconfitta contro la Cremonese, arrivata grazie a una rovesciata di Federico Bonazzoli a metà ripresa. Il giorno seguente a quel k.o., domenica 24 agosto, Allegri ha avuto - come si ricorderà - un summit di calciomercato con l'amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore sportivo Igli Tare a 'Casa Milan'. In quell'occasione, chiese rinforzi e almeno tre innesti prima della chiusura della campagna acquisti.