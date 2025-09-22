Pianeta Milan
“Milan, benedetta sconfitta contro la Cremonese”: il paragone con il primo Napoli di Conte

Federico Masini, giornalista di 'Tuttosport', ha spiegato - in un suo editoriale odierno - come, al Milan di Massimiliano Allegri, abbia fatto bene, in fin dei conti, perdere in casa (1-2) contro la Cremonese nel giorno del suo debutto in campionato
Federico Masini, giornalista di 'Tuttosport' che, spesso, segue da vicino le vicende del Milan, ha pubblicato un editoriale sull'edizione odierna del quotidiano torinese definendo 'benedetta' la sconfitta interna del Diavolo di Massimiliano Allegri, per 1-2, a 'San Siro' contro la Cremonese, nel giorno (sabato 23 agosto scorso) del debutto dei rossoneri nella Serie A 2025-2026.

Milan-Cremonese 1-2: un mese dopo, forse, è stato meglio così

Facendo, a tal proposito, un paragone con il primo Napoli di Antonio Conte, quello che, l'anno passato, perse per 3-0 sul campo dell'Hellas Verona all'esordio. Conte, dopo il match, tuonò con il club, che gli prese negli ultimi giorni del calciomercato estivo Romelu Lukaku, Scott McTominay e Billy Gilmour. Quel Napoli, poi, vinse tre partite di fila, iniziando il percorso che, a fine stagione, l'avrebbe portato a vincere il 4° Scudetto della sua storia.

Paragone calzante con il Milan di Allegri e l'inopinata sconfitta contro la Cremonese, arrivata grazie a una rovesciata di Federico Bonazzoli a metà ripresa. Il giorno seguente a quel k.o., domenica 24 agosto, Allegri ha avuto - come si ricorderà - un summit di calciomercato con l'amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore sportivo Igli Tare a 'Casa Milan'. In quell'occasione, chiese rinforzi e almeno tre innesti prima della chiusura della campagna acquisti.

Il Milan, come il Napoli dello Scudetto, non disputa le coppe europee

LEGGI ANCHE: Gimenez non si sblocca: i numeri non entusiasmano, ma c'è un segnale positivo. Cosa serve>>>

Sono arrivati Christopher Nkunku, il giovane David Odogu e l'amato Adrien Rabiot. E il Milan, che come quel Napoli di Conte non disputa in stagione le coppe europee, ha vinto tre partite di fila. Corsi e ricorsi storici?

