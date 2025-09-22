Aumento aree 'premium' e hospitality, ma prezzi dei biglietti calmierati—
Insomma, un vero e proprio gioiello, sulla falsariga di quello dei maggiori club europei. Un posto che permetterà ai club di incrementare i ricavi e ai tifosi di viverlo 365 giorni all'anno. Quali saranno le nuovi fonti di ricavo per rossoneri e nerazzurri? Nel documento si fa riferimento ai 'naming rights' dello stadio, a nuovi pacchetti di sponsorizzazione, ai servizi 'premium' e di hospitality aziendale. A tal proposito, Milan e Inter sono state chiari: l'aumento delle aree dedicate a questo, 'premium' e hospitality', contribuirà molto alla sostenibilità economica del progetto. Permettendo di mantenere prezzi accessibili per i biglietti dedicati ai settori dove, di consueto, vanno famiglie e tifosi abituali.
