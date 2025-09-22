Milan e Inter hanno descritto, in un documento presentato al Comune di Milano, cosa e come hanno in mente di fare un nuovo stadio a San Siro

Daniele Triolo Redattore 22 settembre 2025 (modifica il 22 settembre 2025 | 13:10)

Se volevate sapere qualcosa in più su come sarà - o, perlomeno, come dovrebbe essere nelle intenzioni dei club - il nuovo stadio condiviso da Milan e Inter a San Siro, grazie a 'Calcio & Finanza' ora siete stati accontentati. Il club rossonero e quello nerazzurro, infatti, hanno presentato nelle scorse settimane, al Comune di Milano, un documento in cui hanno descritto in grandi linee il progetto del nuovo impianto sportivo che, qualora tutto l'iter burocratico dovesse andare a buon fine, sostituirà il 'Giuseppe Meazza' (che sarà quasi totalmente demolito) nei prossimi anni.