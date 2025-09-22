Pianeta Milan
Milan e Inter, ecco strategia e dettagli per il nuovo stadio condiviso a San Siro

Milan e Inter hanno descritto, in un documento presentato al Comune di Milano, cosa e come hanno in mente di fare un nuovo stadio a San Siro
Se volevate sapere qualcosa in più su come sarà - o, perlomeno, come dovrebbe essere nelle intenzioni dei club - il nuovo stadio condiviso da Milan e Inter a San Siro, grazie a 'Calcio & Finanza' ora siete stati accontentati. Il club rossonero e quello nerazzurro, infatti, hanno presentato nelle scorse settimane, al Comune di Milano, un documento in cui hanno descritto in grandi linee il progetto del nuovo impianto sportivo che, qualora tutto l'iter burocratico dovesse andare a buon fine, sostituirà il 'Giuseppe Meazza' (che sarà quasi totalmente demolito) nei prossimi anni.

Milan e Inter, ecco il primo progetto del nuovo stadio a San Siro

Il progetto di Milan e Inter prevede un nuovo stadio - del valore complessivo di 1,29 miliardi di euro - da 71.500 posti, con inclinazione degli spalti studiata per replicare la visuale - ottimale da ogni settore - che lo spettatore ha a disposizione oggi a 'San Siro'. Uno stadio dall'impatto acustico contenuto, con punti ristoro, bar, ristoranti e aree per il merchandising. Sono previsti spazi 'premium' per hospitality ed eventi aziendali, nonché accessibilità universale da ogni settore. I parcheggi (1600 posti auto) saranno interrati, sotto il podio, per facilitare l'accesso all'impianto. Milan e Inter, che si sono impegnati a costruire lo stadio con tecniche moderne, ad alta efficienza energetica e sostenibili, realizzeranno anche 140mila metri quadrati di verde, inclusi 52mila di 'verde profondo'.

Aumento aree 'premium' e hospitality, ma prezzi dei biglietti calmierati

LEGGI ANCHE: Albertini: “Il Milan deve puntare allo Scudetto. Modric fuoriclasse: con lui tutto più semplice” >>>

Insomma, un vero e proprio gioiello, sulla falsariga di quello dei maggiori club europei. Un posto che permetterà ai club di incrementare i ricavi e ai tifosi di viverlo 365 giorni all'anno. Quali saranno le nuovi fonti di ricavo per rossoneri e nerazzurri? Nel documento si fa riferimento ai 'naming rights' dello stadio, a nuovi pacchetti di sponsorizzazione, ai servizi 'premium' e di hospitality aziendale. A tal proposito, Milan e Inter sono state chiari: l'aumento delle aree dedicate a questo, 'premium' e hospitality', contribuirà molto alla sostenibilità economica del progetto. Permettendo di mantenere prezzi accessibili per i biglietti dedicati ai settori dove, di consueto, vanno famiglie e tifosi abituali.

