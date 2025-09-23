Pianeta Milan
Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Coppa Italia e poi Conte: tocca al Milan"

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, martedì 23 settembre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 23 settembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il successo sofferto, 3-2, del Napoli sul Pisa al 'Maradona' nel 'Monday Night' della 4^ giornata della Serie A 2025-2026. Gli azzurri di Antonio Conte, primi in classifica a 12 punti (+ 2 sulla Juventus), in gol con Billy Gilmour, Leonardo Spinazzola e Lorenzo Lucca. Ma con brividi finali.

Stasera, alle ore 21:00, il Milan di Massimiliano Allegri - prossimo avversario del Napoli in campionato - sfiderà il Lecce di Eusebio Di Francesco per il secondo turno della Coppa Italia 2025-2026. Intanto, la vecchia dirigenza della Juventus patteggia per l'inchiesta sulle plusvalenze: un anno e 8 mesi per l'ex Presidente Andrea Agnelli.

Ousmane Dembélé, attaccante del PSG, ha vinto il Pallone d'Oro 2025, precedendo Lamine Yamal del Barcellona, mentre a Gianluigi Donnarumma è andato il premio di miglior portiere. Intervista, poi, in esclusiva con Karl-Heinz Rummenigge, leggenda del Bayern Monaco e dell'Inter, che racconta dei retroscena sul suo passato.

