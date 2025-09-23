Stasera, alle ore 21:00 , il Milan di Massimiliano Allegri - prossimo avversario del Napoli in campionato - sfiderà il Lecce di Eusebio Di Francesco per il secondo turno della Coppa Italia 2025-2026 . Intanto, la vecchia dirigenza della Juventus patteggia per l'inchiesta sulle plusvalenze : un anno e 8 mesi per l'ex Presidente Andrea Agnelli .

Ousmane Dembélé, attaccante del PSG, ha vinto il Pallone d'Oro 2025, precedendo Lamine Yamal del Barcellona, mentre a Gianluigi Donnarumma è andato il premio di miglior portiere. Intervista, poi, in esclusiva con Karl-Heinz Rummenigge, leggenda del Bayern Monaco e dell'Inter, che racconta dei retroscena sul suo passato.