Prima pagina Tuttosport: 'Coppa Italia, alle 21:00 Milan-Lecce: Ricci veste Modric'
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, martedì 23 settembre 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 23 settembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'inchiesta sulle plusvalenze che ha coinvolto, tempo fa, la Juventus e del patteggiamento chiesto dai suoi ex dirigenti. L'ex Presidente Andrea Agnelli patteggia un anno e 8 mesi, rivendica la propria innocenza e dichiara amore infinito per la 'Vecchia Signora'.

Il tutto mentre Cesare Prandelli ritiene che Igor Tudor possa aprire un ciclo in bianconero e mentre Giovanni Martusciello lancia un appello a Sergej Milinković-Savić, ovvero quello di tornare in Serie A per vestire la maglia della Juventus. Intanto, agitazione dei tifosi del Torino: la dura protesta contro il Presidente Urbano Cairo non si placa.

In alto, sotto la testata, si parla della vittoria (3-2) del Napoli nel 'Monday Night' della 4^ giornata della Serie A 2025-2026 contro il Pisa al 'Maradona' e della vetta della classifica in solitaria per gli azzurri. In basso, invece, spazio al secondo turno della Coppa Italia 2025-2026: alle ore 21:00, a 'San Siro', ci sarà Milan-Lecce con Samuele Ricci in regia al posto di Luka Modrić.

Chiosa con il Pallone d'Oro 2025: ha vinto Ousmane Dembélé, attaccante del PSG, davanti a Lamine Yamal, stella del Barcellona. Premiato anche Gianluigi Donnarumma, come miglior portiere: è arrivato 9° nella classifica generale del premio.

