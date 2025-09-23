Il tutto mentre Cesare Prandelli ritiene che Igor Tudor possa aprire un ciclo in bianconero e mentre Giovanni Martusciello lancia un appello a Sergej Milinković-Savić, ovvero quello di tornare in Serie A per vestire la maglia della Juventus. Intanto, agitazione dei tifosi del Torino: la dura protesta contro il Presidente Urbano Cairo non si placa.
In alto, sotto la testata, si parla della vittoria (3-2) del Napoli nel 'Monday Night' della 4^ giornata della Serie A 2025-2026 contro il Pisa al 'Maradona' e della vetta della classifica in solitaria per gli azzurri. In basso, invece, spazio al secondo turno della Coppa Italia 2025-2026: alle ore 21:00, a 'San Siro', ci sarà Milan-Lecce con Samuele Ricci in regia al posto di Luka Modrić.
Chiosa con il Pallone d'Oro 2025: ha vinto Ousmane Dembélé, attaccante del PSG, davanti a Lamine Yamal, stella del Barcellona. Premiato anche Gianluigi Donnarumma, come miglior portiere: è arrivato 9° nella classifica generale del premio.
