Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 23 settembre 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'inchiesta sulle plusvalenze che ha coinvolto, tempo fa, la Juventus e del patteggiamento chiesto dai suoi ex dirigenti. L'ex Presidente Andrea Agnelli patteggia un anno e 8 mesi, rivendica la propria innocenza e dichiara amore infinito per la 'Vecchia Signora'.