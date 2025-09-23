Calciomercato Milan, un bomber a gennaio: corsa a due per il numero 9

Il Milan ha concluso la sessione estiva di calciomercato rifacendo la squadra: sono arrivati 10 nuovi giocatori, oltre al ritorno dal prestito di Alexis Saelemaekers. Contestualmente, l'amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore sportivo Igli Tare hanno perfezionato ben 30 cessioni. Un lavoro enorme, massiccio, quello svolto dai dirigenti rossoneri, per consegnare all'allenatore Massimiliano Allegri una rosa snella e competitiva. La sensazione, però, è che sia un po' carente, soprattutto in alcune zone del campo, per essere idonea al raggiungimento degli obiettivi stagionali. PROSSIMA SCHEDA
Milan, Allegri vuole un bomber di peso: a gennaio ecco chi può arrivare in rossonero
Nel prossimo calciomercato invernale il Milan interverrà per prendere un nuovo attaccante centrale, un'operazione non conclusa a settembre
