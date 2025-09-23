Stasera, alle ore 21:00, contro il Lecce di Eusebio Di Francesco a 'San Siro' per il secondo turno della Coppa Italia 2025-2026, Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, proporrà Christopher Nkunku titolare in attacco per la prima volta
'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando di Milan-Lecce, partita del secondo turno della Coppa Italia 2025-2026 in programma stasera alle ore 21:00 a 'San Siro', ha ricordato come il tecnico rossonero, Massimiliano Allegri, non schiererà di certo la seconda squadra. Un po' di turnover ci sarà, certo, anche per vedere in campo chi finora ha giocato un po' di meno. Ma siccome il trofeo nazionale è un obiettivo del club di Via Aldo Rossi, Allegri non farà (troppi) calcoli in vista del big match Milan-Napoli di domenica sera in campionato.
Milan-Lecce, spazio a Nkunku davanti. Il turnover di Allegri
All'inizio di Milan-Lecce, dunque, probabili 4-5 cambi rispetto alla partita vinta 0-3 sul campo dell'Udinese nell'ultima di Serie A, con altri big pronti ad essere sostituiti nella ripresa qualora - come si spera - il risultato fosse acquisito prima del tempo. In porta, per la 'rosea', si va verso la conferma di Pietro Terracciano: Mike Maignan non dovrebbe rischiare, bensì ritornare tra i pali soltanto contro il Napoli. Partita in cui, forse, si rivedrà anche Rafael Leão, ma partendo dalla panchina. Scontato un turno di riposo, in Milan-Lecce, per Luka Modrić e Christian Pulisic: dentro, al loro posto, Samuele Ricci e Christopher Nkunku.