'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando di Milan-Lecce, partita del secondo turno della Coppa Italia 2025-2026 in programma stasera alle ore 21:00 a 'San Siro', ha ricordato come il tecnico rossonero, Massimiliano Allegri, non schiererà di certo la seconda squadra. Un po' di turnover ci sarà, certo, anche per vedere in campo chi finora ha giocato un po' di meno. Ma siccome il trofeo nazionale è un obiettivo del club di Via Aldo Rossi, Allegri non farà (troppi) calcoli in vista del big match Milan-Napoli di domenica sera in campionato.