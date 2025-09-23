Pianeta Milan
Milan-Lecce, Allegri: “Non dobbiamo sottovalutarli. E non dobbiamo arrivare ai rigori”

Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, ha parlato così ai canali ufficiali del club alla vigilia di Milan-Lecce, partita del secondo turno della Coppa Italia 2025-2026 in programma stasera, alle ore 21:00, allo stadio di 'San Siro'
Questa sera, alle ore 21:00, il Milan di Massimiliano Allegri sfiderà, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, il Lecce di Eusebio Di Francesco per il secondo turno della Coppa Italia 2025-2026: il tecnico rossonero ha presentato ieri la partita ai canali ufficiali del club e il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha riportato alcune delle sue dichiarazioni più importanti.

Alla vigilia di Milan-Lecce, Allegri ha chiarito subito un punto: Rafael Leão mancherà ancora. «Contro il Lecce assolutamente non ci sarà. Lo valuteremo giovedì e venerdì e poi decideremo se potrà essere o meno a disposizione per il Napoli». Così ha annunciato Allegri su Leão. Il quale salterà, così, la sua quinta partita consecutiva tra Serie A e coppa nazionale per l'elongazione al soleo del polpaccio rimediata lo scorso 17 agosto.

Milan-Lecce, così Allegri alla vigilia della partita di Coppa Italia

Allegri ha anche dichiarato di puntare a vincere la Coppa Italia: un'impresa che, alla Juventus, gli è riuscita già 5 volte (un record). «Arrivare a maggio è sempre bello perché sono serate meravigliose. Ma c'è da fare un percorso che quest'anno è iniziato molto prima. Dobbiamo avere l'approccio giusto, dobbiamo avere grande rispetto del Lecce che è una squadra che gioca e che avrà zero pressione addosso», ha raccontato Allegri. «Bisognerà essere bravi nell'approccio e nel portare a casa un'altra vittoria».

Milan-Lecce, quindi, per Allegri è una partita tutt'altro che da sottovalutare, ma da 'azzannare' così come il Diavolo ha fatto contro l'Udinese in campionato qualche giorno fa. «Per noi la Coppa Italia è un obiettivo della stagione. Del campionato riprenderemo a parlarne da mercoledì, contro il Lecce abbiamo una partita da vincere. Importante per noi, perché comunque dobbiamo andare avanti, per giocare l'ottavo di finale», ha spiegato l'allenatore del Milan. «Non sarà semplice, oltretutto abbiamo solo 90' per portarla a casa, perché poi non dobbiamo arrivare alla lotteria dei rigori perché lì può succedere di tutto».

"Giménez? Buone prestazioni. I gol? Magari potrà farli adesso"

Chiosa con alcuni singoli. Su Samuele Ricci, Allegri ha detto: «Sta facendo bene, sono contento». Poi ha parlato del momento difficile di Santiago Giménez («Ha fatto buone prestazioni, ha avuto occasioni da gol, in questo momento non ha ancora fatto gol magari domani - oggi, n.d.r. - potrà farli») e rivelato come Christopher Nkunku «sta meglio, potrebbe anche partire dall'inizio».

