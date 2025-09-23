Pianeta Milan
Milan-Lecce, la probabile formazione rossonera: Allegri scioglie i dubbi in ogni reparto

Ecco la probabile formazione dei rossoneri di Massimiliano Allegri per Milan-Lecce, partita del secondo turno della Coppa Italia 2025-2026 in programma questa sera alle ore 21:00 a 'San Siro' dopo le ultime news dalla rifinitura di Milanello
Questa sera, alle ore 21:00, si disputerà allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, la sfida Milan-Lecce, partita - in gara secca - del secondo turno della Coppa Italia 2025-2026 e Gianluca Di Marzio, giornalista di 'Sky Sport', attraverso il suo sito web ufficiale ha fornito le ultime notizie sulla probabile formazione dei rossoneri dopo l'allenamento di rifinitura svoltosi in mattinata nel centro sportivo di Milanello.

Prima, buona notizia di giornata, il recupero di Mike Maignan, che era ancora in dubbio e in ballottaggio con Pietro Terracciano. Riserve sciolte dopo la rifinitura: giocherà titolare il portiere francese classe 1995 ex Lille e PSG. In difesa, confermata la titolarità per Koni De Winter, che scenderà in campo da centrale sinistro, al posto di Strahinja Pavlović, al fianco di Fikayo Tomori e Matteo Gabbia.

Milan-Lecce, la probabile formazione di questa sera a 'San Siro'

A centrocampo, poi, ha scritto Di Marzio, spazio a Samuele Ricci in cabina di regia al posto di Luka Modrić. Le mezzali saranno Ruben Loftus-Cheek (che ha vinto il ballottaggio con Youssouf Fofana) e Adrien Rabiot; sulle fasce a destra Alexis Saelemaekers e a sinistra Davide Bartesaghi.

In attacco invece, nonostante non sia ancora al 100%, dovrebbe esserci Christopher Nkunku in coppia con Santiago Giménez, con Christian Pulisic che stavolta potrebbe partire dalla panchina. Vediamo insieme, ora, dunque, la probabile formazione per Milan-Lecce di stasera in Coppa Italia!

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Giménez. A disposizione: Terracciano, Torriani, Odogu, Pavlović, Athekame, Fofana, Modrić, Estupiñán, Pulisic, Balentien. Allenatore: Allegri (squalificato, in panchina Landucci).

