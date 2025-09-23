Milan-Lecce, la probabile formazione di questa sera a 'San Siro'—
A centrocampo, poi, ha scritto Di Marzio, spazio a Samuele Ricci in cabina di regia al posto di Luka Modrić. Le mezzali saranno Ruben Loftus-Cheek (che ha vinto il ballottaggio con Youssouf Fofana) e Adrien Rabiot; sulle fasce a destra Alexis Saelemaekers e a sinistra Davide Bartesaghi.
In attacco invece, nonostante non sia ancora al 100%, dovrebbe esserci Christopher Nkunku in coppia con Santiago Giménez, con Christian Pulisic che stavolta potrebbe partire dalla panchina. Vediamo insieme, ora, dunque, la probabile formazione per Milan-Lecce di stasera in Coppa Italia!
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Giménez. A disposizione: Terracciano, Torriani, Odogu, Pavlović, Athekame, Fofana, Modrić, Estupiñán, Pulisic, Balentien. Allenatore: Allegri (squalificato, in panchina Landucci).
