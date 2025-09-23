Pianeta Milan
MILAN-LECCE

Milan-Lecce, grande occasione per Ricci dal primo minuto

Samuele Ricci dovrebbe avere una grande occasione stasera in Milan-Lecce di Coppa Italia. Le ultime prestazioni sono state molto positive
Le probabili formazioni per Milan-Lecce di stasera danno Samuele Ricci dal primo minuto come regista rossonero. Dovrebbe infatti essere concesso a Modric - assoluto titolare del ruolo - un turno di riposo. Per l'ex centrocampista del Torino si tratta di una grande occasione. Nelle ultime partite - subentrando nel corso dei secondi tempi - ha dato segnali parecchio incoraggianti.

Milan, ottimi segnali da Ricci

Dopo un precampionato da titolare - complice l'arrivo in ritardo di Modric (che ha iniziato ad allenarsi con la squadra il 5 agosto) - Ricci non ha trovato moltissimo spazio in questo inizio di Serie A. Alla prima giornata non è nemmeno entrato contro la Cremonese. Contro Lecce, Bologna e Udinese, invece, è subentrato nel corso della ripresa.

In tutte le occasioni, ha dimostrato di starsi integrando molto bene con la sua nuova squadra, venendo schierato da mezzala destra, un ruolo non propriamente suo. Comunque, in questa posizione ha dimostrato gamba, attenzione in copertura e buona propositività offensiva. Contro il Bologna, ad esempio, ha pure colpito un palo con un ottimo tiro da fuori. Stasera contro il Lecce avrà la possibilità di confermare le cose buone fatte vedere finora.

