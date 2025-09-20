Milan, sarà utile per Camarda l’esperienza a Lecce? La situazione

Stasera è arrivata la terza sconfitta di seguito per il Lecce di Di Francesco . Dopo il pareggio all'esordio contro il Genoa (0-0), sono arrivati zero punti contro Milan , Atalanta e Cagliari. Questa sera Lecce-Cagliari si è conclusa sull'1-2. I pugliesi - dopo essere andati in vantaggio con Tiago Gabriel a inizio gara - si sono fatti rimontare. La doppietta di Belotti ha deciso il match in favore dei sardi. La squadra di Di Francesco continua a fare grande fatica. In un contesto del genere, come può crescere e maturare Camarda ?

Lecce-Cagliari 1-2, ancora pochi minuti per Camarda

L'idea del Milan per Camarda è condivisibile: è stato mandato in prestito per giocare con più continuità. Questo sta accadendo? Per ora no. A Lecce il titolare al centro dell'attacco è Stulic. Lui, invece, è la riserva e, come tale, sta facendo fatica ad accumulare minuti in campo.