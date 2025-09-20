Milan, sarà utile per Camarda l’esperienza a Lecce? La situazione

Anche stasera, in Lecce-Cagliari, Camarda è entrato a 20 minuti dalla fine. Di Francesco lo ha inserito al fianco di Stulic per provare a recuperare la partita. Il tentativo è stato vano e, soprattutto, la squadra ha fatto poco per servire il ragazzo in attacco e per metterlo nelle condizioni di andare in gol. La stagione è ancora lunga, è dunque presto per dare giudizi. I tifosi rossoneri si augurano che Camarda possa trovare progressivamente più spazio così da tornare a Milano con un bagaglio di esperienza importante.
