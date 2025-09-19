Pianeta Milan
Milan, il programma del weekend per il settore giovanile rossonero

Ecco il programma del weekend alle porte per quanto riguarda il settore giovanile del Milan: dall'U23 all'U17 femminile
Diverse partite in programma nel fine settimana del Settore Giovanile rossonero: spiccano su tutti la Primavera femminile, che inizia il campionato al PUMA House of Football contro la Roma, domenica mattina alle 11.00. In campo per il debutto stagionale anche l'U17 femminile. Apre il programma la Primavera maschile, che sabato cerca conferme contro il Frosinone dopo il successo di Cagliari. In campo, domenica in casa, anche Under 17, Under 16 e Under 15.

Il programma del weekend

SABATO 20 SETTEMBRE

PRIMAVERA: 5ª giornata, Milan-Frosinone, ore 13.00 - Stadio Silvio Piola (Novara)

UNDER 15 FEMMINILE: campionato, Milan-Trial Rozzano, ore 16.00 - PUMA House of Football

DOMENICA 21 SETTEMBRE

UNDER 17 FEMMINILE: campionato, Nuova Trezzano-Milan, ore 10.00 - CS Comunale Fabbri (Trezzano sul Naviglio)

PRIMAVERA FEMMINILE: 1ª giornata, Milan-Roma, ore 11.00 - PUMA House of Football

UNDER 15: 2ª giornata, Milan-Cremonese, ore 11.00 - PUMA House of Football

UNDER 16: 2ª giornata, Milan-Cremonese, ore 13.15 - PUMA House of Football

UNDER 17: 4ª giornata, Milan-Cagliari, ore 14.30 - PUMA House of Football

