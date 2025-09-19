Pianeta Milan
Ex Milan, Theo Hernandez va in gol in Saudi Pro League | VIDEO

Dopo il gol in Asian Champions League, Theo Hernandez, ex terzino del Milan, è andato in gol in Saudi Pro League con la maglia dell'Al Hilal, la sua nuova squadra
Dopo sei stagioni al Milan - alcune delle quali entusiasmanti - Theo Hernandez ha cambiato squadra. Durante il calciomercato estivo la dirigenza rossonera ha accettato un'offerta da 25 milioni complessivi per il terzino francese, che sarebbe andato in scadenza a giugno del 2026. Tale somma è stata offerta dagli arabi dell'Al Hilal. Questa società - che ha ben figurato durante il Mondiale per Club - è molto ambiziosa. In rosa, infatti, può contare su giocatori del calibro di Milinkovic-Savic, Darwin Nunez, Ruben Neves e Koulibaly. In più, sempre in estate, ha ingaggiato un top allenatore come l'ex tecnico dell'Inter Simone Inzaghi. Theo Hernandez - dopo un lungo corteggiamento - ha accettato la corte araba e ha sposato il progetto del suo ex rivale (Inzaghi, appunto). Oggi il francese è anche andato in gol in Saudi Pro League. In settimana, aveva già segnato nella Champions League asiatica. Qui sotto, riportiamo il video della sua rete.

Il gol di Theo Hernandez in Saudi Pro League

La didascalia del post recita: "Theo Hernandez si sblocca anche in campionato. Il terzino francese, dopo la rete in Champions League asiatica si sblocca anche in campionato e porta avanti la squadra di Simone Inzaghi".

