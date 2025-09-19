Dopo sei stagioni al Milan - alcune delle quali entusiasmanti - Theo Hernandez ha cambiato squadra. Durante il calciomercato estivo la dirigenza rossonera ha accettato un'offerta da 25 milioni complessivi per il terzino francese, che sarebbe andato in scadenza a giugno del 2026. Tale somma è stata offerta dagli arabi dell'Al Hilal. Questa società - che ha ben figurato durante il Mondiale per Club - è molto ambiziosa. In rosa, infatti, può contare su giocatori del calibro di Milinkovic-Savic, Darwin Nunez, Ruben Neves e Koulibaly. In più, sempre in estate, ha ingaggiato un top allenatore come l'ex tecnico dell'Inter Simone Inzaghi. Theo Hernandez - dopo un lungo corteggiamento - ha accettato la corte araba e ha sposato il progetto del suo ex rivale (Inzaghi, appunto). Oggi il francese è anche andato in gol in Saudi Pro League. In settimana, aveva già segnato nella Champions League asiatica. Qui sotto, riportiamo il video della sua rete.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Ex Milan, Theo Hernandez va in gol in Saudi Pro League | VIDEO
EX MILAN
Ex Milan, Theo Hernandez va in gol in Saudi Pro League | VIDEO
Dopo il gol in Asian Champions League, Theo Hernandez, ex terzino del Milan, è andato in gol in Saudi Pro League con la maglia dell'Al Hilal, la sua nuova squadra
Il gol di Theo Hernandez in Saudi Pro League—
La didascalia del post recita: "Theo Hernandez si sblocca anche in campionato. Il terzino francese, dopo la rete in Champions League asiatica si sblocca anche in campionato e porta avanti la squadra di Simone Inzaghi".
© RIPRODUZIONE RISERVATA