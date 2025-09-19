Oggi è giorno di vigilia in casa Milan. Domani sera, alle ore 20:45 al Bluenenergy Stadium, i rossoneri di Massimiliano Allegri affronteranno l'Udinese di Kosta Runjaic. Essendo il giorno prima della partita, su siti e quotidiani sportivi oggi è stato dedicato molto spazio al Milan. Di seguito, riportiamo le migliori cinque notizie pubblicate dalla nostra redazione, Pianeta Milan. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Verso Udinese-Milan: parla Allegri, situazione infortuni e rinnovi
ULTIME MILAN NEWS
Verso Udinese-Milan: parla Allegri, situazione infortuni e rinnovi
Si avvicina Udinese-Milan, quarta giornata di Serie A. Ecco le top 5 news pubblicate dalla nostra redazione nella giornata di oggi, alla vigilia del match