Verso Udinese-Milan: parla Allegri, situazione infortuni e rinnovi

Oggi è giorno di vigilia in casa Milan. Domani sera, alle ore 20:45 al Bluenenergy Stadium, i rossoneri di Massimiliano Allegri affronteranno l'Udinese di Kosta Runjaic. Essendo il giorno prima della partita, su siti e quotidiani sportivi oggi è stato dedicato molto spazio al Milan. Di seguito, riportiamo le migliori cinque notizie pubblicate dalla nostra redazione, Pianeta Milan.