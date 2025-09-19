Allegri il normalizzatore: tre messaggi dalla conferenza stampa | PM News

Il nostro inviato Stefano Bressi - all'interno di un video pubblicato sul canale YouTube di Pianeta Milan - ha analizzato alcuni passaggi fondamentali della conferenza stampa di oggi di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese vuole riportare in alto il Milan. Per farlo, è consapevole che bisogna iniziare a trasmettere una certa mentalità. Quella mentalità vincente che ha contraddistinto la sua carriera e che lo ha portato al successo molte volte. Da allenatore, tra l'altro, i suoi primi trofei importanti sono arrivati proprio alla guida del Milan.