Domani alle 20:45 torna la Serie A per il Milan. Alla quarta giornata di campionato, i rossoneri affronteranno in trasferta, al Bluenergy Stadium, l'Udinese di Kosta Runjaic. La sfida sarà ostica. Massimiliano Allegri ne è consapevole ed infatti ha presentato la sfida di domani in conferenza stampa proprio definendola difficile, ma soprattutto importante per il prosieguo della stagione. Dalle parole dell'allenatore, è possibile apprendere la mentalità che il tecnico vuole infondere a tutta la squadra se si vuole tornare in alto, a lottare per le prime posizioni in classifica.
Allegri il normalizzatore: tre messaggi dalla conferenza stampa | PM News
Allegri il normalizzatore: tre messaggi dalla conferenza stampa | PM News
Il nostro inviato Stefano Bressi ha analizzato all'interno di un video su YouTube i passaggi fondamentali della conferenza stampa di Allegri
Allegri prova a trasmettere la sua mentalità vincente
Il nostro inviato Stefano Bressi - all'interno di un video pubblicato sul canale YouTube di Pianeta Milan - ha analizzato alcuni passaggi fondamentali della conferenza stampa di oggi di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese vuole riportare in alto il Milan. Per farlo, è consapevole che bisogna iniziare a trasmettere una certa mentalità. Quella mentalità vincente che ha contraddistinto la sua carriera e che lo ha portato al successo molte volte. Da allenatore, tra l'altro, i suoi primi trofei importanti sono arrivati proprio alla guida del Milan.
