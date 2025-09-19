Udinese-Milan, in trasferta la Curva Sud tornerà a sostenere la squadra

Quest'inizio di stagione è stato particolare per il Milan dal punto di vista del tifo. Infatti, i rossoneri a San Siro non possono contare sul consueto sostegno incessante da parte del tifo organizzato. La società, su ordine dell'autorità giudiziaria (in seguito all'inchiesta 'Doppia Curva'), ha indetto una black list per la quale molti tifosi non hanno potuto sottoscrivere l'abbonamento nel secondo anello blu, il settore della Curva Sud. Perciò la Curva, ostacolata anche a causa di ulteriori iniziative a suo sfavore, non sta sostenendo gli uomini di Massimiliano Allegri. Tale situazione si sta replicando, di partita in partita, nei match casalinghi. In trasferta, invece, non ci sono restrizioni. Lì, dunque, il tifo organizzato rossonero può farsi sentire. Ciò è avvenuto a Lecce, così avverrà a Udine domani sera, in occasione di Udinese-Milan. La stessa Curva lo ha comunicato mediante una storia Instagram.