Quest'inizio di stagione è stato particolare per il Milan dal punto di vista del tifo. Infatti, i rossoneri a San Siro non possono contare sul consueto sostegno incessante da parte del tifo organizzato. La società, su ordine dell'autorità giudiziaria (in seguito all'inchiesta 'Doppia Curva'), ha indetto una black list per la quale molti tifosi non hanno potuto sottoscrivere l'abbonamento nel secondo anello blu, il settore della Curva Sud. Perciò la Curva, ostacolata anche a causa di ulteriori iniziative a suo sfavore, non sta sostenendo gli uomini di Massimiliano Allegri. Tale situazione si sta replicando, di partita in partita, nei match casalinghi. In trasferta, invece, non ci sono restrizioni. Lì, dunque, il tifo organizzato rossonero può farsi sentire. Ciò è avvenuto a Lecce, così avverrà a Udine domani sera, in occasione di Udinese-Milan. La stessa Curva lo ha comunicato mediante una storia Instagram.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Udinese-Milan, in trasferta la Curva Sud tornerà a sostenere la squadra
ULTIME MILAN NEWS
Udinese-Milan, in trasferta la Curva Sud tornerà a sostenere la squadra
La Curva Sud, in trasferta, tornerà a sostenere la squadra in Udinese-Milan. L'annuncio è arrivato tramite una storia su Instagram
Udinese-Milan, il messaggio della Curva Sud—
LEGGI ANCHE: Udinese-Milan, le probabili formazioni: fuori Loftus, dentro Pulisic?>>>
Il messaggio della Curva: "Dopo tanto silenzio in quel di San Siro domani torneremo in modalità trasferta: come a Lecce un muro nero compatto, che torna a sventolare le bandiere, a innalzare con orgoglio gli stendardi, sostenendo 90 minuti i nostri ragazzi! Avanti Milanisti, avanti Curva Sud!".
© RIPRODUZIONE RISERVATA