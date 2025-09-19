Milan, Leao ancora ai box: ecco quando Allegri spera di recuperarlo

Tutti i tifosi milanisti sperano di tornare a rivedere presto Rafael Leao sorridente su un campo da calcio. È un immagine che non si vede da un po' di tempo, in effetti. Precisamente da un mese. Leao si è infortunato al polpaccio all'esordio ufficiale del Milan in stagione. Era il 17 settembre, quando in Milan-Bari, appena dopo aver sbloccato la gara con un bel colpo di testa, il portoghese era uscito a causa di un fastidio al polpaccio. Sembrava che il ragazzo si fosse fermato in tempo e che la situazione non fosse particolarmente grave. Così, però, non è stato, tanto che il numero 10 rossonero è ancora fermo ai box. Allegri ha annunciato oggi in conferenza stampa di sperare di recuperarlo per il match contro il Napoli, in programma per domenica prossima (28 settembre). Ma si tratta di una previsione realistica?