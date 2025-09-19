Pianeta Milan
Milan, Leao ancora ai box: ecco quando Allegri spera di recuperarlo

Il Milan non può contare su Rafael Leao da più di un mese. Ecco quando Allegri spera di poterlo recuperare e utilizzare
Redazione PM

Tutti i tifosi milanisti sperano di tornare a rivedere presto Rafael Leao sorridente su un campo da calcio. È un immagine che non si vede da un po' di tempo, in effetti. Precisamente da un mese. Leao si è infortunato al polpaccio all'esordio ufficiale del Milan in stagione. Era il 17 settembre, quando in Milan-Bari, appena dopo aver sbloccato la gara con un bel colpo di testa, il portoghese era uscito a causa di un fastidio al polpaccio. Sembrava che il ragazzo si fosse fermato in tempo e che la situazione non fosse particolarmente grave. Così, però, non è stato, tanto che il numero 10 rossonero è ancora fermo ai box. Allegri ha annunciato oggi in conferenza stampa di sperare di recuperarlo per il match contro il Napoli, in programma per domenica prossima (28 settembre). Ma si tratta di una previsione realistica?

Milan, ecco la data giusta per il rientro di Leao

—  

Secondo quanto riporta calciomercato.com, la data giusta per il rientro di Leao potrebbe essere il 5 ottobre. Quel giorno andrà in scena la sfida tra Juventus e Milan a Torino. Un match importante e pieno di significato per l'ex della partita (a livello di panchine) Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, dunque, potrebbe avere molto piacere a recuperare un giocatore del calibro di Leao proprio per questa partita.

Recuperarlo per Milan-Napoli del 28 settembre, invece, potrebbe essere affrettato. In ogni caso, Leao è in costante contatto con lo staff medico rossonero che, giustamente, sta optando per un approccio prudente rispetto al problema fisico del portoghese. Si sa, il polpaccio è un muscolo delicato. Serve dunque cautela, soprattutto trovandosi ancora all'inizio della stagione.

