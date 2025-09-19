Udinese-Milan, Gabbia capitano: la sua importanza per la squadra

In più, e questa è la cosa più rilevante, il suo ruolo nella squadra sta assumendo una centralità maggiore a livello temperamentale, caratteriale. La fascia che indosserà domani sera ha un significato simbolico rispetto a un ruolo che, di suo, Gabbia già compie. Il ragazzo, infatti, è sicuramente un leader del gruppo, magari anche un leader silenzioso. Gabbia è cresciuto nel settore giovanile rossonero ed è consapevole di cosa significhi indossare una maglia così gloriosa e importante come quella del Milan. Le sue prestazioni in campo, per ora, depongono a suo favore e sembrano mettere in mostra quanto lui cerchi di trasmettere il valore e il peso della maglia ai suoi compagni.