Udinese-Milan, Gabbia capitano: la sua importanza per la squadra

Matteo Gabbia sarà capitano domani in Udinese-Milan. Il difensore italiano sta diventando sempre più importante per la squadra di Massimiliano Allegri
Tra poco più di ventiquattro ore il Milan scenderà in campo in trasferta contro l'Udinese per la quarta giornata di Serie A. Il calcio d'inizio è previsto per le 20:45 al Bluenergy Stadium di Udine. In assenza di Mike Maignan (che sta recuperando da un problema al polpaccio rimediato contro il Bologna), il capitano dei rossoneri sarà Matteo Gabbia. Lo ha confermato oggi l'allenatore Massimiliano Allegri in conferenza stampa. Il centrale italiano ha un ruolo sempre più centrale nella squadra.

Milan, l'importanza di Gabbia

L'importanza del numero 46 rossonero sta crescendo a livello tecnico. Anche per carenza di alternative (bisogna riconoscerlo), Allegri si sta affidando con continuità a Gabbia. Quella di domani sera sarà la quinta presenza consecutiva da titolare per il difensore tra Coppa Italia e Serie A.

In più, e questa è la cosa più rilevante, il suo ruolo nella squadra sta assumendo una centralità maggiore a livello temperamentale, caratteriale. La fascia che indosserà domani sera ha un significato simbolico rispetto a un ruolo che, di suo, Gabbia già compie. Il ragazzo, infatti, è sicuramente un leader del gruppo, magari anche un leader silenzioso. Gabbia è cresciuto nel settore giovanile rossonero ed è consapevole di cosa significhi indossare una maglia così gloriosa e importante come quella del Milan. Le sue prestazioni in campo, per ora, depongono a suo favore e sembrano mettere in mostra quanto lui cerchi di trasmettere il valore e il peso della maglia ai suoi compagni.

