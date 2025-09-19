Milan, Gimenez è nella stessa situazione di De Ketelaere qualche anno fa?

La brutta prestazione di Santiago Gimenez contro il Bologna , in cui ha sprecato diverse occasioni da gol, ha fatto molto discutere. L'attaccante messicano del Milan sembra entrato in un momento psicologico complicato, profondamente negativo, che non lo fa rendere al meglio in campo. Durante 'Elastici', trasmissione di 'Cronache di Spogliatoio', il suo momento è stato paragonato a quello di Charles De Ketelaere nella sua stagione buia in rossonero. Di seguito, si riporta lo scambio tra Marco Cattaneo , giornalista, e Massimo Ambrosini , ex capitano del Milan .

La domanda di Cattaneo: "Gimenez sta vivendo un periodo simile a quello di De Ketelaere al Milan?". La risposta di Ambrosini: "No, De Ketelaere mi sembrava completamente spaesato, uno che aveva capito (forse troppo) dov'era capitato e in quel momento lì sembrava non essere palesemente all'altezza. Gimenez non mi sembra in quello stato mentale, anzi. E la gente glielo riconosce. Se entra in uno stato mentale positivo, se non abbassa la testa, se non si nasconde, se non si isola, io sono convinto che lui qualche gol può farlo".