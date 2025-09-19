Milan, bomba Allegri: svelato l’obiettivo dei rossoneri | PM News

Alle 13:30 a Milanello si è tenuta la conferenza stampa di Massimiliano Allegri in vista di Udinese-Milan. Il match, valevole per la quarta giornata di Serie A, andrà in scena domani sera, ore 20:45, al Bluenergy Stadium di Udine. Dopo la bella vittoria in casa contro il Bologna, i rossoneri sono chiamati a confermare quanto di buono hanno fatto vedere nella partita di San Siro. Di fronte, però, avranno degli avversari parecchio ostici, come ci ha tenuto a precisare lo stesso Allegri. La squadra allenata da Kosta Runjaic, infatti, ha esordito alla grande in campionato, con 7 punti conquistati nelle prime tre giornate. Tre di questi, tra l'altro, sono stati ottenuti a San Siro, contro l'Inter.
Il nostro inviato Stefano Bressi commenta la conferenza stampa di Massimiliano Allegri in vista di Udinese-Milan sul nostro canale YouTube. La partita è in programma per domani sera alle 20:45
In un video YouTube caricato all'interno del canale di Pianeta Milan, il nostro inviato Stefano Bressi ha commentato la conferenza stampa di Massimiliano Allegri, sottolineando le principali dichiarazioni del tecnico livornese in vista di Udinese-Milan. Allegri ha dato a tifosi e giornalisti parecchi spunti di riflessione interessanti.
