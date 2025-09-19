Milan, bomba Allegri: svelato l’obiettivo dei rossoneri | PM News

Alle 13:30 a Milanello si è tenuta la conferenza stampa di Massimiliano Allegri in vista di Udinese-Milan. Il match, valevole per la quarta giornata di Serie A, andrà in scena domani sera, ore 20:45, al Bluenergy Stadium di Udine. Dopo la bella vittoria in casa contro il Bologna, i rossoneri sono chiamati a confermare quanto di buono hanno fatto vedere nella partita di San Siro. Di fronte, però, avranno degli avversari parecchio ostici, come ci ha tenuto a precisare lo stesso Allegri. La squadra allenata da Kosta Runjaic, infatti, ha esordito alla grande in campionato, con 7 punti conquistati nelle prime tre giornate. Tre di questi, tra l'altro, sono stati ottenuti a San Siro, contro l'Inter.