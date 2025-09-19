PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, la mossa di Allegri. Preoccupazione per Camarda? Porta: due soluzioni

Milan, le ultime verso l'Udinese, il mercato impazza tra rinnovi e le possibili soluzioni per la porta. Ecco le top news del 19 settembre 2025 di Pianeta Milan
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan si prepara per tornare di nuovo in campo: domani la sfida molto importante di campionato contro l'Udinese. I rossoneri potrebbero trovare la terza vittoria di fila. Tante news sul Diavolo oggi, 19 settembre 2025. Non solo campo con le possibili scelte di Massimiliano Allegri. Anche tanto calciomercato tra rinnovi e possibili nuovi colpi. Ecco le top news pubblicate su PianetaMilan.

