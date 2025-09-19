Udinese-Milan, Massimiliano Allegri parla alla vigilia della quarta giornata della Serie A 2025-26. Le sue parole in conferenza LIVE da Pianeta Milan
+++ UDINESE-MILAN, ALLEGRI IN CONFERENZA STAMPA LIVE +++
Domani, sabato 20 settembre, alle ore 20:45, il Milan di Massimiliano Allegri affronterà l'Udinese di Kosta Runjaić il 'Bluenergy Stadium' per la 4^ giornata della Serie A 2025-2026. Una partita importante per i rossoneri che potrebbero vincere la terza partita di fila dopo i successi in campionato contro il Lecce e il Bologna. Non sarà facile: i bianconeri sono partiti alla grande in stagione e si trovano al momento con 7 punti e la vittoria a San Siro contro l'Udinese.
Per il Milan sarà fondamentale trovare la vittoria e dare ulteriore continuità di risultati in vista di una settimana piena: martedì il Lecce in Coppa Italia e poi la sfida in campionato contro il Napoli di Antonio Conte. Allegri, tecnico milanista, presenta i temi principali di Udinese-Milan di campionato in conferenza nella sala stampa del centro sportivo rossonero dalle ore 13:30. Restate con noi per il LIVE testuale dell'evento, per non perdervi neanche una dichiarazione di mister Allegri con la nostra diretta testuale.