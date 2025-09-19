+++ UDINESE-MILAN, ALLEGRI IN CONFERENZA STAMPA LIVE +++

Domani, sabato 20 settembre, alle ore 20:45, il Milan di Massimiliano Allegri affronterà l'Udinese di Kosta Runjaić il 'Bluenergy Stadium' per la 4^ giornata della Serie A 2025-2026. Una partita importante per i rossoneri che potrebbero vincere la terza partita di fila dopo i successi in campionato contro il Lecce e il Bologna. Non sarà facile: i bianconeri sono partiti alla grande in stagione e si trovano al momento con 7 punti e la vittoria a San Siro contro l'Udinese.