Milan, Biasin su Rabiot: 'Allegri ha dato un segnale chiarissimo'

Se qualcuno di tutti coloro che hanno visto Milan-Bologna non avesse saputo che Rabiot è un nuovo acquisto, arrivato allo scadere del calciomercato estivo, avrebbe pensato che si trattasse di un giocatore che da tempo veste i colori rossoneri. Così non è, appunto. Allegri lo ha mandato in campo dopo pochi allenamenti a Milanello, fidandosi del suo 'pupillo'. Tale fiducia è stata ripagata con una grande prestazione da parte del francese. Ora sembra proprio che Rabiot possa prendersi stabilmente la titolarità in rossonero. Già a partire da Udinese-Milan , in programma domani sera, dovrebbe essere confermato dal primo minuto. Fabrizio Biasin - noto giornalista sportivo - ha parlato a 'L'ascia raddoppia', trasmissione di 'Cronache di Spogliatoio', della fulminea integrazione di Rabiot al Milan.

Le parole di Biasin: "Allegri ha dato un segnale chiarissimo. È arrivato il suo giocatore preferito al Milan (Rabiot, ndr). Quanto ci ha messo a metterlo in campo? Zero secondi. Quando lo toglierà dal campo? Mai. E quanto ci ha messo a integrarsi con la squadra? Zero secondi. Per fare ciò Allegri ha fatto una cosa non banale: ha preso Pulisic e lo ha messo fuori dal campo. Ti fa capire qual è l'impostazione mentale di Allegri. Lui vuole una squadra con dei carrarmati in mezzo al campo".