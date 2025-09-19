Milan, Pastore: “Loftus-Cheek è utile per una partita come quella di Udine”

Si avvicina sempre di più la quarta giornata di Serie A per il Milan di Massimiliano Allegri . Domani sera, alle ore 20:45 al Bluenergy Stadium di Udine, andrà in scena la sfida tra i padroni di casa e i rossoneri. L'Udinese di Kosta Runjaic è una squadra tosta, molto fisica e brava a difendere. Gli uomini di Allegri , dopo la bella vittoria contro il Bologna , sono dunque chiamati a offrire un'altra grande prestazione. Viste le caratteristiche tecniche e soprattutto fisiche dei friulani, il tecnico livornese potrebbe riproporre l'undici titolare di domenica scorsa. Dal primo minuto contro il Bologna il centrocampo rossonero era molto muscolare. Figuravano, infatti, contemporaneamente Fofana , Rabiot e Loftus-Cheek . In proposito, ecco il commento di Giuseppe Pastore a 'L'ascia raddoppia', trasmissione di 'Cronache di Spogliatoio'. Di seguito, si riportano le considerazioni del giornalista sportivo.

Le parole di Pastore: "Sono molto curioso di vedere con chi partirà sabato. A parte Leao, che è fuori. Allegri ha Gimenez, Pulisic, Nkunku - che non penso che partirà titolare perché non ha i 90 minuti - e Loftus-Cheek. Quindi due di questi quattro. Credo che saranno Pulisic e Gimenez. Non lo so, non ne sono del tutto sicuro. Loftus-Cheek, secondo me, è utile per una partita come quella di Udine, di grandi sportellate e di grandi duelli anche aerei".