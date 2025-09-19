Milan, Pastore: “Loftus-Cheek è utile per una partita come quella di Udine”

Si avvicina sempre di più la quarta giornata di Serie A per il Milan di Massimiliano Allegri. Domani sera, alle ore 20:45 al Bluenergy Stadium di Udine, andrà in scena la sfida tra i padroni di casa e i rossoneri. L'Udinese di Kosta Runjaic è una squadra tosta, molto fisica e brava a difendere. Gli uomini di Allegri, dopo la bella vittoria contro il Bologna, sono dunque chiamati a offrire un'altra grande prestazione. Viste le caratteristiche tecniche e soprattutto fisiche dei friulani, il tecnico livornese potrebbe riproporre l'undici titolare di domenica scorsa. Dal primo minuto contro il Bologna il centrocampo rossonero era molto muscolare. Figuravano, infatti, contemporaneamente Fofana, Rabiot e Loftus-Cheek. In proposito, ecco il commento di Giuseppe Pastore a 'L'ascia raddoppia', trasmissione di 'Cronache di Spogliatoio'. Di seguito, si riportano le considerazioni del giornalista sportivo.
Verso Udinese-Milan, Giuseppe Pastore ha analizzato l'utilità di Loftus-Cheek a 'L'ascia raddoppia', programma di Cronache di Spogliatoio
Verso Udinese-Milan, il commento di Pastore—
Le parole di Pastore: "Sono molto curioso di vedere con chi partirà sabato. A parte Leao, che è fuori. Allegri ha Gimenez, Pulisic, Nkunku - che non penso che partirà titolare perché non ha i 90 minuti - e Loftus-Cheek. Quindi due di questi quattro. Credo che saranno Pulisic e Gimenez. Non lo so, non ne sono del tutto sicuro. Loftus-Cheek, secondo me, è utile per una partita come quella di Udine, di grandi sportellate e di grandi duelli anche aerei".
