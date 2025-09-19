Milan, Loftus-Cheek: fiducia di Tare e Allegri. Cosa serve per il rinnovo? E Tomori …

Loftus-Cheek e Tomori hanno il contratto in scadenza nel 2027 con il Milan. Entrambi potrebbero rinnovare? Ecco da cosa potrebbe dipendere. Le ultime novità

Con l'arrivo al Milan di Massimiliano Allegri potrebbe essere cambiato il destino di due giocatori rossoneri: Loftus-Cheek e Tomori. Come scrive Calciomercato.com, entrambi sembravano destinati a lasciare il Diavolo, ora si potrebbe parlare di rinnovo. I due inglesi, infatti, sono in scadenza nel 2027. Il centrocampista potrebbe rinnovare solo al termine della stagione. Ci sarebbe la fiducia di Tare e Allegri, ma la società vorrebbe capire che tipo di stagione farà il centrocampista e le garanzie che arriveranno dal punto di vista fisico.