Milan, Loftus-Cheek: fiducia di Tare e Allegri. Cosa serve per il rinnovo? E Tomori …

Loftus-Cheek e Tomori hanno il contratto in scadenza nel 2027 con il Milan. Entrambi potrebbero rinnovare? Ecco da cosa potrebbe dipendere. Le ultime novità
Emiliano Guadagnoli
Con l'arrivo al Milan di Massimiliano Allegri potrebbe essere cambiato il destino di due giocatori rossoneri: Loftus-Cheek e Tomori. Come scrive Calciomercato.com, entrambi sembravano destinati a lasciare il Diavolo, ora si potrebbe parlare di rinnovo. I due inglesi, infatti, sono in scadenza nel 2027. Il centrocampista potrebbe rinnovare solo al termine della stagione. Ci sarebbe la fiducia di Tare e Allegri, ma la società vorrebbe capire che tipo di stagione farà il centrocampista e le garanzie che arriveranno dal punto di vista fisico.

Per quanto riguarda Tomori: il difensore inglese, si legge, avrebbe preso del tutto la fiducia di Allegri e non vorrebbe più perdere il posto da titolare. Anche lui ha un contratto che scade nel 2027 con l'intenzione di concedere sconti. L'obiettivo sarebbe quello di vincere la seconda stella con il Milan per poi convincere il club a proporli un nuovo contratto.

Vedremo se i due calciatori inglesi faranno parte dei piani futuri del Milan.

