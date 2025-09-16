Milan, Tomori sta tornando? I segnali con Allegri sono incoraggianti

Milan, Tomori ha iniziato molto bene la stagione. Il difensore rossonero, infatti, è sembrato molto attento e preciso nelle prime uscite con Massimiliano Allegri. Non è un caso se i rossoneri hanno perso una sola partita e nelle tre vinte non hanno subito gol (contro Bari, Lecce e Bologna). L'inglese, dopo il rush finale entusiasmate dell'anno dello Scudetto è andato in fase calante, con molti alti e bassi. Non solo il campo: nelle varie stagioni ci sono state tante voci di mercato tra Juventus e un possibile ritorno in Premier League.