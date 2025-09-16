Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, Tomori sta tornando? I segnali con Allegri sono incoraggianti

ULTIME MILAN NEWS

Milan, Tomori sta tornando? I segnali con Allegri sono incoraggianti

Milan, Tomori sta tornando? I segnali con Allegri sono incoraggianti
Milan, Fikayo Tomori ha iniziato molto bene la stagione con la nuova guida di Massimiliano Allegri. I segnali dell'inglese fanno sperare. La nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan, Tomori ha iniziato molto bene la stagione. Il difensore rossonero, infatti, è sembrato molto attento e preciso nelle prime uscite con Massimiliano Allegri. Non è un caso se i rossoneri hanno perso una sola partita e nelle tre vinte non hanno subito gol (contro Bari, Lecce e Bologna). L'inglese, dopo il rush finale entusiasmate dell'anno dello Scudetto è andato in fase calante, con molti alti e bassi. Non solo il campo: nelle varie stagioni ci sono state tante voci di mercato tra Juventus e un possibile ritorno in Premier League.

Milan, Tomori: difesa a tre, Allegri e mercato lontano. Ecco perché può brillare

—  

La mano e il lavoro di Allegri si vede già anche su Tomori: il centrale sembra essere a proprio agio come braccetto di destra, dove può sfruttare il suo fisico e la sua velocità meglio rispetto al suo ruolo da difensore centrale. Quando il Milan si mette a quattro in determinanti frangenti delle partite, Tomori gioca da terzino bloccato e lo sta facendo bene in questo momento.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, Rabiot che impatto: come se fosse stato sempre in rossonero>>>

Specialmente contro il Bologna, Fikayo è stato attento e preciso e non ha sofferto nonostante il giallo preso a inizio gara. Ottimi segnali quelli di Tomori, vedremo se potrà tornare quello dominante dell'anno dello Scudetto.

Leggi anche
Serie A, arrivata la decisione del Giudice Sportivo: lo stop di Allegri
Milan, la mossa di Cardinale. Cassano a sorpresa. Svolta stadio. Torriani …

© RIPRODUZIONE RISERVATA