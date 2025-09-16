Milan, Tomori sta tornando? I segnali con Allegri sono incoraggianti

Milan, Fikayo Tomori ha iniziato molto bene la stagione con la nuova guida di Massimiliano Allegri. I segnali dell'inglese fanno sperare. La nostra analisi
Milan, Tomori ha iniziato molto bene la stagione. Il difensore rossonero, infatti, è sembrato molto attento e preciso nelle prime uscite con Massimiliano Allegri. Non è un caso se i rossoneri hanno perso una sola partita e nelle tre vinte non hanno subito gol (contro Bari, Lecce e Bologna). L'inglese, dopo il rush finale entusiasmate dell'anno dello Scudetto è andato in fase calante, con molti alti e bassi. Non solo il campo: nelle varie stagioni ci sono state tante voci di mercato tra Juventus e un possibile ritorno in Premier League.
Milan, Tomori: difesa a tre, Allegri e mercato lontano. Ecco perché può brillare
La mano e il lavoro di Allegri si vede già anche su Tomori: il centrale sembra essere a proprio agio come braccetto di destra, dove può sfruttare il suo fisico e la sua velocità meglio rispetto al suo ruolo da difensore centrale. Quando il Milan si mette a quattro in determinanti frangenti delle partite, Tomori gioca da terzino bloccato e lo sta facendo bene in questo momento.