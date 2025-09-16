Il Milan si prepara al rientro in campo contro l'Udinese: la squadra di Allegri ha convinto con una bella vittoria contro il Bologna, non soffrendo per nulla. Tanto spazio concesso ai rossoneri nelle prime pagine dei quotidiani di oggi, 16 settembre 2025. Non solo il campo: novità importantissime su stadio e una possibile mossa di Cardinale. Vediamo insieme, ora, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, la mossa di Cardinale. Cassano a sorpresa. Svolta stadio. Torriani …
ULTIME MILAN NEWS
Milan, la mossa di Cardinale. Cassano a sorpresa. Svolta stadio. Torriani …
Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella mattina di oggi, martedì 16 settembre 2025: tanto campo e stadio
© RIPRODUZIONE RISERVATA