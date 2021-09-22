Profilo

Biografia e Dati Anagrafici Nome completo: Oluwafikayomi Oluwadamilola Tomori

Oluwafikayomi Oluwadamilola Tomori Luogo di nascita: Calgary (Canada)

Calgary (Canada) Data di nascita: 19 dicembre 1997

19 dicembre 1997 Età: 28 anni

28 anni Altezza: 185 cm

185 cm Numero di maglia attuale: 23

23 Al Milan dal: Gennaio 2021

Gennaio 2021 Nazionalità: Inglese (naturalizzato, nato da genitori nigeriani)

Ruolo e Caratteristiche Tattiche Fikayo Tomori è un difensore centrale moderno, destro di piede, che fa della straordinaria velocità in campo aperto e dell'esplosività fisica le sue doti principali. Eccelle nei contrasti e nell'anticipo aggressivo, risultando complicato da superare nelle situazioni di uno contro uno. Molto attento nella marcatura a uomo e dotato di una notevole elevazione nei colpi di testa, all'occorrenza ha ricoperto in carriera anche il ruolo di terzino destro. Le pecche? Concentrazione e continuità. Dopo lo scudetto il suo rendimento non ha più mantenuto quello standard

Stipendio, Costo del Cartellino e Impatto a Bilancio Scadenza contratto: 30 giugno 2027

30 giugno 2027 Stipendio / Ingaggio: 3,5 milioni di euro netti a stagione (circa 6,48 milioni lordi).

3,5 milioni di euro netti a stagione (circa 6,48 milioni lordi). Costo dell'acquisto: Il Milan lo ha riscattato dal Chelsea nell'estate 2021 investendo ben 28,2 milioni di euro complessivi, convinto dall'impatto devastante nei suoi primi sei mesi di prestito.

La Carriera e gli Eventi Chiave Gli anni al Chelsea e i prestiti in Inghilterra Cresce interamente nel florido settore giovanile del Chelsea, vincendo due storiche edizioni della UEFA Youth League. Debutta in prima squadra con i Blues il 15 maggio 2016, per poi accumulare preziosa esperienza in prestito nei campionati britannici con le maglie di Brighton, Hull City e Derby County. Al Derby lavora con Frank Lampard, tecnico che lo ritroverà poi sulla panchina della prima squadra del Chelsea, concedendogli piena fiducia e portandolo a firmare un rinnovo importante fino al 2024. Successivamente, con il cambio di equilibri tecnici a Londra, il suo minutaggio diminuisce aprendo le porte al suo trasferimento in Italia. L'impatto devastante al Milan e lo Scudetto Arrivato a Milano nel gennaio 2021, Tomori si impone con una rapidità impressionante, scalzando l'allora capitano Alessio Romagnoli nelle gerarchie difensive di Stefano Pioli. Esordisce nel derby di Coppa Italia contro l'Inter e segna un gol memorabile nello storico 3-0 inflitto alla Juventus allo Stadium. La stagione della definitiva consacrazione è la 2021-2022: guida la retroguardia rossonera alla conquista del 19° Scudetto, blindando la porta con una striscia clamorosa di clean sheet e soli 9 gol subiti nell'intero girone di ritorno. La Champions League e il presente rossonero Nella stagione 2022-2023, nonostante alcune flessioni fisiologiche della squadra in campionato, vive una cavalcata straordinaria in Europa, trascinando il Milan fino alle semifinali di Champions League. Confermatosi anno dopo anno come il leader carismatico ed emotivo del reparto arretrato, continua a rappresentare la certezza difensiva del club anche sotto le successive gestioni tecniche a Milanello. Il percorso in Nazionale Dopo aver raccolto 3 presenze con la selezione Under 20 del Canada (paese in cui è nato), sceglie definitivamente di rappresentare l'Inghilterra. Nel 2017 si laurea Campione del Mondo Under 20 con la spedizione inglese, per poi fare il suo esordio ufficiale con la Nazionale maggiore il 17 novembre 2019.

Curiosità e Vita Privata Un nome lunghissimo: Il suo nome completo registrato all'anagrafe è Oluwafikayomi Oluwadamilola Tomori. Essendo di origine nigeriana, i genitori hanno scelto per lui un nome che nella lingua Yoruba ha un significato ben preciso: "Dio mi ha riempito di gioia" .

Il suo nome completo registrato all'anagrafe è Oluwafikayomi Oluwadamilola Tomori. Essendo di origine nigeriana, i genitori hanno scelto per lui un nome che nella lingua Yoruba ha un significato ben preciso: . La scelta del numero 23: Al suo arrivo a Milano ha scelto la maglia numero 23, un numero iconico nel mondo dello sport, indossato in passato anche da leggende della cultura pop e sportiva mondiale.

Domande Frequenti su Fikayo Tomori (FAQ) Quali origini ha Fikayo Tomori? Tomori è nato in Canada, a Calgary, da genitori di nazionalità nigeriana. Si è trasferito in Inghilterra fin da piccolissimo, ottenendo la cittadinanza britannica e scegliendo poi di rappresentare la nazionale inglese. Quanto guadagna Fikayo Tomori al Milan? A seguito del prolungamento contrattuale firmato con la dirigenza milanista, lo stipendio di Tomori è di 3,5 milioni di euro netti a stagione complessivi. Cosa significa il nome di Tomori? Il suo nome di battesimo completo è Oluwafikayomi, un'espressione della cultura nigeriana Yoruba che si traduce letteralmente con la frase: "Dio mi ha riempito di gioia". In che anno ha vinto lo scudetto Tomori con il Milan? Fikayo Tomori ha vinto lo Scudetto con la maglia del Milan nella stagione 2021-2022, giocando da titolare inamovibile al centro della difesa al fianco di Pierre Kalulu. In quale squadra giocava Tomori prima del Milan? Prima di trasferirsi in Serie A nel mercato di riparazione invernale del 2021, il cartellino del difensore era di proprietà del Chelsea, club della Premier League inglese in cui è calcisticamente cresciuto.

Tutto su, difensore dell'e giocatore della nazionale inglese. Arrivato dal Chelsea nel gennaio 2021, si è subito consacrato come uno dei centrali più rapidi ed efficaci del campionato italiano, diventando un punto fermo della retroguardia rossonera. Ecco la sua scheda tecnica completa.