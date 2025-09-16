Serie A, arrivata la decisione del Giudice Sportivo: lo stop di Allegri

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo dopo tutta la terza giornata di Serie A: ecco la squalifica di Allegri dopo Milan-Bologna

Sono finalmente arrivate le decisioni del Giudice Sportivo dopo tutta la terza giornata di Serie A: l'allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, che ha preso un cartellino rosso per delle proteste legate al mancato rigore fischiato a Nkunku nel finale di Milan-Bologna, è stato fermato per un solo turno (più un'ammenda di circa 10 mila euro) per essersi rivolto con un linguaggio non consono al Quarto Uomo nel criticare l'operato del VAR (Fabbri):