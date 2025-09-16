Pianeta Milan
Serie A, arrivata la decisione del Giudice Sportivo: lo stop di Allegri

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo dopo tutta la terza giornata di Serie A: ecco la squalifica di Allegri dopo Milan-Bologna
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Sono finalmente arrivate le decisioni del Giudice Sportivo dopo tutta la terza giornata di Serie A: l'allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, che ha preso un cartellino rosso per delle proteste legate al mancato rigore fischiato a Nkunku nel finale di Milan-Bologna, è stato fermato per un solo turno (più un'ammenda di circa 10 mila euro) per essersi rivolto con un linguaggio non consono al Quarto Uomo nel criticare l'operato del VAR (Fabbri):

Serie A, un turno di squalifica per Allegri

"ALLEGRI Massimiliano (Milan): per avere, al 45° del secondo tempo, criticato in modo irrispettoso l'operato del VAR, dopo la notifica del provvedimento di espulsione contestava in maniera plateale il Quarto Ufficiale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale", questo è quanto riferito dal giudice sportivo.

Non è toccato solo ad Allegri. Infatti, è anche arrivata un'altra ammenda al Milan per aver ritardato l'inizio della partita. Queste le parole del giudice sportivo: "Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. MILAN a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa quattro minuti l'inizio del primo tempo."

