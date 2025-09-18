Milan, Galeone: “Fofana, Loftus-Cheek e Modric danno garanzie”

Il punto di forza del nuovo Milan di Massimiliano Allegri è il centrocampo. Nonostante la cessione di Reijnders, il reparto è stato rinforzato a dovere. Gli acquisti di Ricci, Modric, Jashari (ora infortunato) e Rabiot hanno aggiunto qualità e sostanza alla mediana. Il tecnico livornese può dunque contare su una varietà notevole. In più, non vanno dimenticati Fofana e Loftus-Cheek, già presenti in rosa l'anno scorso. Chi non li ha dimenticato è sicuramente il tecnico livornese. In questo inizio di stagione, infatti, si sta affidando a loro con continuità. Sul 'Messaggero Veneto' Giovanni Galeone, ex allenatore (da sempre molto vicino ad Allegri), ha commentato il centrocampo del Milan. Di seguito, si riporta il suo giudizio complessivo sui rossoneri.