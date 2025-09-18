Il punto di forza del nuovo Milan di Massimiliano Allegri è il centrocampo. Nonostante la cessione di Reijnders, il reparto è stato rinforzato a dovere. Gli acquisti di Ricci, Modric, Jashari (ora infortunato) e Rabiot hanno aggiunto qualità e sostanza alla mediana. Il tecnico livornese può dunque contare su una varietà notevole. In più, non vanno dimenticati Fofana e Loftus-Cheek, già presenti in rosa l'anno scorso. Chi non li ha dimenticato è sicuramente il tecnico livornese. In questo inizio di stagione, infatti, si sta affidando a loro con continuità. Sul 'Messaggero Veneto' Giovanni Galeone, ex allenatore (da sempre molto vicino ad Allegri), ha commentato il centrocampo del Milan. Di seguito, si riporta il suo giudizio complessivo sui rossoneri.
Milan, Galeone: “Fofana, Loftus-Cheek e Modric danno garanzie”
Verso Udinese-Milan, il commento di Galeone—
Ecco cosa ha detto: "Fofana, Loftus-Cheek e Modric danno garanzie, mentre qualche perplessità ce l’ho sulla difesa, anche se nella ripresa col Bologna è stata compatta e non ha ripetuto gli errori fatti con la Cremonese. Diciamo che dalla cintola in su mi piace molto".
