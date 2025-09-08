Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Infortunio Jashari, ecco per quando il Milan pianifica il suo rientro

ULTIME MILAN NEWS

Infortunio Jashari, ecco per quando il Milan pianifica il suo rientro

Infortunio Jashari, ecco per quando il Milan pianifica il suo rientro
Ardon Jashari, attualmente fuori per infortunio, impiegherà inevitabilmente un po' di tempo per imporsi nel Milan: ecco la sua situazione
Daniele Triolo Redattore 

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Ardon Jashari, classe 2002, centrocampista svizzero di origini macedoni che il Milan, nel corso dell'ultimo calciomercato estivo, ha prelevato dal Bruges per 36 milioni di euro più 3 di bonus: secondo acquisto più costoso dell'intera Serie A, soltanto dietro ad un suo nuovo compagno di squadra, Christopher Nkunku.

Milan, Jashari è fuori per infortunio

—  

Jashari, come si ricorderà, ha subito un infortunio in allenamento: dopo una botta involontaria rimediata in partitella da Santiago Giménez, ha riportato una frattura composta del perone. Un inconveniente che non lo porterà all'operazione, ma ad un lungo stop per seguire una terapia conservativa.

LEGGI ANCHE

Il Milan, che pianifica il suo rientro in inverno, verosimilmente all'inizio del 2026, lo aspetta con grande curiosità, dopo averlo tanto atteso in estate. Se da playmaker (dove ci sono già Luka Modrić e Samuele Ricci e dove lo 'vede' di più l'allenatore Massimiliano Allegri) o da mezzala, lo si vedrà.

Le belle parole di Xhaka per il giovane rossonero

—  

Intanto, ha ricordato il 'CorSport', di Jashari ha parlato - molto bene - il suo amico e compagno in Nazionale, l'esperto regista Granit Xhaka, che il Milan avrebbe voluto portare in rossonero nell'ultimo calciomercato, strappandolo al Bayer Leverkusen. Il classe 1992, però, per 20 milioni di euro è poi finito al Sunderland, neo-promosso in Premier League.

LEGGI ANCHE: Modric: “Milan? Posso dire solo cose positive. Sono entusiasta” >>>

«Gli dicevo “Il tuo momento arriverà”. Ardon ha un grande futuro davanti a sé e con il trasferimento al Milan ha dimostrato di poter giocare in una grandissima squadra. Peccato per l’infortunio. Ma è abbastanza forte mentalmente e tornerà sicuramente ancora più forte», ha detto Xhaka su Jashari.

Leggi anche
Milan, Nkunku verso il debutto: i piani di Allegri per il francese
Milan-Bologna con Leao in campo? Intanto Allegri gli chiede una cosa

© RIPRODUZIONE RISERVATA