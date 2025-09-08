Infortunio Jashari, ecco per quando il Milan pianifica il suo rientro

Il Milan, che pianifica il suo rientro in inverno, verosimilmente all'inizio del 2026, lo aspetta con grande curiosità, dopo averlo tanto atteso in estate. Se da playmaker (dove ci sono già Luka Modrić e Samuele Ricci e dove lo 'vede' di più l'allenatore Massimiliano Allegri) o da mezzala, lo si vedrà.

Le belle parole di Xhaka per il giovane rossonero — Intanto, ha ricordato il 'CorSport', di Jashari ha parlato - molto bene - il suo amico e compagno in Nazionale, l'esperto regista Granit Xhaka, che il Milan avrebbe voluto portare in rossonero nell'ultimo calciomercato, strappandolo al Bayer Leverkusen. Il classe 1992, però, per 20 milioni di euro è poi finito al Sunderland, neo-promosso in Premier League.

«Gli dicevo “Il tuo momento arriverà”. Ardon ha un grande futuro davanti a sé e con il trasferimento al Milan ha dimostrato di poter giocare in una grandissima squadra. Peccato per l’infortunio. Ma è abbastanza forte mentalmente e tornerà sicuramente ancora più forte», ha detto Xhaka su Jashari.