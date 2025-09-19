Milan, Maignan: percentuale di addio alta. Si segue sempre Suzuki

Calciomercato Milan, il futuro di Mike Maignan potrebbe essere sempre lontano dai rossoneri. Il club continua a seguire Suzuki. Le ultime novità
Calciomercato Milan, il futuro di Mike Maignan resta ancora in bilico. Il portiere francese, nonostante la corte del Chelsea, è rimasto in estate alla corte di Massimiliano Allegri, ma senza rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2026. Non arrivano ancora notizie positive riguardo possibili trattative tra il francese e il club rossonero.
Milan, Maignan e l'incrocio con Suzuki
Secondo il 'Quotidiano Sportivo' le percentuale di un possibile addio di Maignan al Milan resterebbero alte, anche se i rossoneri avrebbero un programma per ricucire. Come ricorda il sito, il portiere ha già cambiato idea in passato. Con Ibrahimovic, ai tempi del Paris Saint-Germain, erano volati insulti e poi si erano ritrovati in rossonero. Con Rabiot si era arrivati quasi alle mani, mentre ora sono amici.