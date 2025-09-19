Milan, Maignan: percentuale di addio alta. Si segue sempre Suzuki

Milan, Maignan e l'incrocio con Suzuki

Secondo il 'Quotidiano Sportivo' le percentuale di un possibile addio di Maignan al Milan resterebbero alte, anche se i rossoneri avrebbero un programma per ricucire. Come ricorda il sito, il portiere ha già cambiato idea in passato. Con Ibrahimovic, ai tempi del Paris Saint-Germain, erano volati insulti e poi si erano ritrovati in rossonero. Con Rabiot si era arrivati quasi alle mani, mentre ora sono amici.