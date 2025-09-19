Pianeta Milan
Milan, Maignan: percentuale di addio alta. Si segue sempre Suzuki

Calciomercato Milan, il futuro di Mike Maignan potrebbe essere sempre lontano dai rossoneri. Il club continua a seguire Suzuki. Le ultime novità
Emiliano Guadagnoli
Calciomercato Milan, il futuro di Mike Maignan resta ancora in bilico. Il portiere francese, nonostante la corte del Chelsea, è rimasto in estate alla corte di Massimiliano Allegri, ma senza rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2026. Non arrivano ancora notizie positive riguardo possibili trattative tra il francese e il club rossonero.

Milan, Maignan e l'incrocio con Suzuki

Secondo il 'Quotidiano Sportivo' le percentuale di un possibile addio di Maignan al Milan resterebbero alte, anche se i rossoneri avrebbero un programma per ricucire. Come ricorda il sito, il portiere ha già cambiato idea in passato. Con Ibrahimovic, ai tempi del Paris Saint-Germain, erano volati insulti e poi si erano ritrovati in rossonero. Con Rabiot si era arrivati quasi alle mani, mentre ora sono amici.

Secondo QS la situazione rinnovo con il Milan potrebbe essere molto diversa. Il Diavolo, infatti, starebbe pensando e seguendo ancora Zion Suzuki del Parma, per l’anno prossimo. Vedremo quale sarà il futuro della porta del Milan.

