Come scrive 'Tuttosport' entro venerdì prossimo il Monza cambierà proprietà, con l’uscita definitiva di Fininvest e l’ingresso di Beckett Layne Ventures. Ci dovrebbe essere anche l’addio ufficiale di Adriano Galliani che potrebbe tornare al Milan. Galliani, si legge, in estate avrebbe avuto più di un contatto con Gerry Cardinale che, su suggerimento di Zlatan Ibrahimovic, avrebbe pensato all’ex dirigente berlusconiano per rinforzare la struttura rossonera inserendo Galliani nella squadra di RedBird. Il quotidiano riporta le parole di Galliani: «Io sono un tifoso del Milan e sono venuto a San Siro per fare il tifoso del Milan e tifare la mia squadra del cuore. L'ho sempre fatto in questi ultimo otto anni dopo che abbiamo lasciato il Milan. Non è che sono andato domenica sera e basta... Quindi niente, forza Milan».
Milan, Galliani può tornare: ci sarebbero già i documenti pronti
Presto dovrebbe essere il closing finale per la cessione del Monza. Da quel momento in poi, Galliani sarebbe libero di tornare al Milan. Ecco le ultime novità
Galliani pronto a tornare al Milan?—
Il closing per la cessione del Monza dovrebbe avvenire entro venerdì 26 settembre. Finché non avverrà, Galliani non andrà via. Come riportato dal quotidiano, il Milan lo starebbe attendendo con in prima fila Ibrahimovic e Allegri. Galliani non dovrebbe essere inserito nell’organigramma del club di Via Aldo Rossi, ma potrebbe essere legato a RedBird. Potrebbe dunque essere un advisor o comunque un superconsulente che dovrebbe trattare di politica sportiva e rappresentanza.
Secondo 'Tuttosport' i documenti sembrerebbero siano già pronti e che manchino solo le firme.
