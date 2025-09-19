Milan, Galliani può tornare: ci sarebbero già i documenti pronti

Come scrive 'Tuttosport' entro venerdì prossimo il Monza cambierà proprietà, con l’uscita definitiva di Fininvest e l’ingresso di Beckett Layne Ventures. Ci dovrebbe essere anche l’addio ufficiale di Adriano Galliani che potrebbe tornare al Milan. Galliani, si legge, in estate avrebbe avuto più di un contatto con Gerry Cardinale che, su suggerimento di Zlatan Ibrahimovic, avrebbe pensato all’ex dirigente berlusconiano per rinforzare la struttura rossonera inserendo Galliani nella squadra di RedBird. Il quotidiano riporta le parole di Galliani: «Io sono un tifoso del Milan e sono venuto a San Siro per fare il tifoso del Milan e tifare la mia squadra del cuore. L'ho sempre fatto in questi ultimo otto anni dopo che abbiamo lasciato il Milan. Non è che sono andato domenica sera e basta... Quindi niente, forza Milan».