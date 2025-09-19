Vedremo se davvero la dirigenza del Milan riuscirà a chiudere questi due accordi in poco tempo. Sia Pulisic che Saelemaekers sono due giocatori davvero molto importanti per Allegri e per i rossoneri.
CALCIOMERCATO MILAN
"Igli Tare era stato chiaro con i rinnovi". Il direttore sportivo del Milan, infatti, ha all'obiettivo di rinnovare i giocatori almeno due anni prima della scadenza dei loro contratti. Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, fa proprio il punto: "Per questo difficilmente Maignan rinnoverà con questo management per una questione di principio e di promesse non mantenute".
Chi potrebbe rinnovare allora? Pellegatti continua dal suo video su 'YouTube': "Pulisic, spostando la scadenza nel 2029 e aumentando lo stipendio a 5 milioni. Mentre portare da 1,5 a 3 milioni fino al 2029/30 Alexis Saelemaekers". Pellegatti continua sul belga: "E' un giocatore totale, in questo momento insostituibile". Sarebbero due rinnovi molto importanti per il Milan chiaramente. Secondo Pellegatti potrebbe essere i primi due a rinnovare, salvo possibili offerte future di altre squadre.
Vedremo se davvero la dirigenza del Milan riuscirà a chiudere questi due accordi in poco tempo. Sia Pulisic che Saelemaekers sono due giocatori davvero molto importanti per Allegri e per i rossoneri.
