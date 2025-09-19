Calciomercato Milan, sono passate poco più di due settimane dalla chiusura del mercato estivo italiano. I rossoneri sono stati tra gli assoluti protagonisti della sessione visto che tra cessioni e acquisti, il Diavolo ha rivoluzionato la squadra che è arrivata all'ottavo posto nel corso della scorsa stagione. Il lavoro di Igli Tare è stato lungo e dispendioso, ma il Milan dovrà comunque cercare altri giocatori per coprire i buchi rimasti in rosa. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA