Milan, Galliani spegne i sogni dei tifosi: 'Nessun ritorno'. Su Modric ...

Milan, torna Galliani? Il ‘Condor’ chiarisce così: ecco le sue parole

Adriano Galliani, attuale amministratore delegato del Monza, ha escluso un ritorno al Milan in veste dirigenziale o come advisor
Daniele Triolo Redattore 

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza e storico dirigente del Milan nell'epopea di Silvio Berlusconi, non tornerà a lavorare per il club meneghino, così come i 'rumors' delle ultime settimane avevano indicato. Lo ha dichiarato lo stesso dirigente in un'intervista concessa in esclusiva all'AGI.

Milan, senti Galliani: "Resto soltanto un tifoso"

"Nessun ritorno, resto soltanto un tifoso del Milan", ha sottolineato Galliani che, domenica scorsa, era in tribuna autorità a 'San Siro' per assistere a Milan-Bologna con l'attuale CEO del Diavolo, Giorgio Furlani. A tal proposito, Galliani ci ha tenuto a specificare il motivo della sua presenza allo stadio.

"Con Berlusconi abbiamo venduto il Milan nel 2017, sono passati otto anni. Io, compatibilmente con le partite del Monza, ho sempre continuato a vedere il Milan". Come un vero tifoso, quindi. E, in fin dei conti, come dimenticare le tante esultanze sfrenate di Galliani sugli spalti di 'San Siro' che hanno accompagnato i tifosi rossoneri per oltre 30 anni.

"Modrić fuoriclasse, vale da solo il prezzo del biglietto"

All'AGI, poi, Galliani ha anche speso due parole per Luka Modrić. "Un fuoriclasse. Ero seduto vicino al nostro Commissario Tecnico, Gennaro Gattuso e ad altri ex nostri giocatori rossoneri ed ho detto loro che è un professore alla Andrea Pirlo, uno di quei giocatori che valgono da soli il prezzo del biglietto", ha chiosato il 'Condor'.

Secondo quanto ci risulta, Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan, ha pensato più volte di inserire Galliani in organico, senza mai riuscire a trovare la giusta collocazione senza creare sovrapposizioni o possibili punti di attrito. Esclusa la presidenza, la vice-presidenza e il ruolo di Head Of Football, rimaneva soltanto la possibilità di un'investitura come nuovo Advisor, ruolo però già presente e occupato da Zlatan Ibrahimović. Per questi motivi, si è deciso di non procedere. Il suo ritorno, pertanto, rimarrà soltanto mera utopia.

