Milan, Galliani spegne i sogni dei tifosi: 'Nessun ritorno'. Su Modric ...

"Con Berlusconi abbiamo venduto il Milan nel 2017, sono passati otto anni. Io, compatibilmente con le partite del Monza, ho sempre continuato a vedere il Milan". Come un vero tifoso, quindi. E, in fin dei conti, come dimenticare le tante esultanze sfrenate di Galliani sugli spalti di 'San Siro' che hanno accompagnato i tifosi rossoneri per oltre 30 anni.

"Modrić fuoriclasse, vale da solo il prezzo del biglietto" — All'AGI, poi, Galliani ha anche speso due parole per Luka Modrić. "Un fuoriclasse. Ero seduto vicino al nostro Commissario Tecnico, Gennaro Gattuso e ad altri ex nostri giocatori rossoneri ed ho detto loro che è un professore alla Andrea Pirlo, uno di quei giocatori che valgono da soli il prezzo del biglietto", ha chiosato il 'Condor'.

Secondo quanto ci risulta, Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan, ha pensato più volte di inserire Galliani in organico, senza mai riuscire a trovare la giusta collocazione senza creare sovrapposizioni o possibili punti di attrito. Esclusa la presidenza, la vice-presidenza e il ruolo di Head Of Football, rimaneva soltanto la possibilità di un'investitura come nuovo Advisor, ruolo però già presente e occupato da Zlatan Ibrahimović. Per questi motivi, si è deciso di non procedere. Il suo ritorno, pertanto, rimarrà soltanto mera utopia.