Lucarelli: “Scudetto? Il Milan con Allegri può dire la propria”

Cristiano Lucarelli , classe 1975 , ex attaccante di molte squadre in Serie A , nonché di Shakhtar Donetsk e Valencia all'estero, oggi fa l'allenatore e ha rilasciato un'intervista a 'TuttoMercatoWeb': per l'occasione, ha parlato anche del Milan di Massimiliano Allegri e dell'impatto avuto nel mondo rossonero da Luka Modrić .

Milan, senti Lucarelli: le sue parole a 'TMW'

Parlando, in generale, della lotta Scudetto in Serie A, Lucarelli ha evidenziato quanto segue. "L'Inter ha bisogno di trovare risposte. Per arrivare ad allenare l'Inter serve un percorso importante, Cristian Chivu ha accorciato molto i tempi. La società ha fiducia incondizionata verso di lui e mi auguro che Chivu possa risolvere i problemi dell'Inter che sono stati amplificati dopo la finale di Champions League. Poi c'è la Juventus che sta dando dei segnali, il Milan al di là del debutto con la Cremonese senza le coppe e con Allegri può dire la propria. Che il Napoli sia forte è invece chiaro a tutti".