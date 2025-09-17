Lucarelli: “Scudetto? Il Milan con Allegri può dire la propria”

Sulla squadra che, invece, più di tutti lo 'intriga' nel massimo campionato, l'ex bomber - tra le altre - di Livorno, Torino, Parma e Napoli - ha sottolineato: "La prima partita ha avuto risonanza, poi c'è stato assestamento. Il Como comunque farà sicuramente un ottimo campionato. Nico Paz è veramente interessante. Io spesso faccio una riflessione però: Francesco Totti e Luca Toni sono stati capocannonieri a 38 anni, Edin Džeko torna a 39 anni, Modrić a 40 ... Bellissime storie, ma c'è qualcosa che non funziona. Se uno a 40 anni fa ancora la differenza, secondo me significa che c'è un problema. Io Modrić lo avrei voluto a 20 anni in Italia, come arrivarono Ricardo Kaká, Ronaldo, Andriy Shevchenko".
"Ora siamo abituati a vedere Cristiano Ronaldo arrivare a 37 anni e diventare capocannoniere. Poi ripeto sono esempi bellissimi, ma domandiamoci perché i giovani bravi fanno due partite buone e poi si perdono per la strada", ha chiosato Lucarelli.
© RIPRODUZIONE RISERVATA