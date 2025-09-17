Pianeta Milan
Italia Femminile, parla Soncin: “Possiamo crescere ancora tanto”

Andrea Soncin, CT dell'Italia Femminile (getty images)
L'allenatore della Nazionale Italiana di Calcio Femminile, Andrea Soncin, ha rilasciato alcune dichiarazione sul percorso di tutte le azzurre
Alessia Scataglini

L'allenatore della Nazionale Italiana di Calcio Femminile, Andrea Soncin, nella giornata di ieri, ha tenuto una sorta di riunione nell'aula Magna di Coverciano davanti a numerosi allenatori, assistenti, preparatori atletici, preparatori dei portieri e tantissime altre figure legate al mondo del calcio nazionale femminile, per parlare della nuova stagione che inizierà a breve. Ripensando agli straordinari risultati ottenuti nei mesi scorsi, il CT azzurro Soncin ha dichiarato:

Italia Femminile, Soncin: "Il nostro percorso continua"

—  

"Il nostro percorso continua, possiamo crescere ancora tanto. Ringrazio  ancora tutti i responsabili d'area perché sono fondamentali per noi, perché in un percorso condiviso è necessario non ragionare per compartimenti stagni. Ripartiamo da quello che abbiamo detto l'anno scorso: ragionare come filiera e mettersi sempre a disposizione. E poi dobbiamo avere sempre un approccio costruttivo, per fare delle difficoltà un'occasione di crescita".

A parlare anche dei nuovi ingressi nel mondo del calcio femminile Nazionale e dei lavori, è stato Enrico Sbardella, che ha dichiarato: "Si tratta di un momento di condivisione per delineare gli obiettivi da raggiungere: abbiamo fatto molto bene, sia da un punto di vista dei risultati che per quanto riguarda la crescita delle ragazze, ma quanto fatto nella scorsa stagione non deve essere un punto di arrivo, ma di partenza. Quello che abbiamo col Ct Soncin e col metodologo Fabio Andolfo è un coordinamento trasversale e complementare, condiviso tra le nostre tre figure"

