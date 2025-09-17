Italia Femminile, parla Soncin: “Possiamo crescere ancora tanto”

A parlare anche dei nuovi ingressi nel mondo del calcio femminile Nazionale e dei lavori, è stato Enrico Sbardella, che ha dichiarato: "Si tratta di un momento di condivisione per delineare gli obiettivi da raggiungere: abbiamo fatto molto bene, sia da un punto di vista dei risultati che per quanto riguarda la crescita delle ragazze, ma quanto fatto nella scorsa stagione non deve essere un punto di arrivo, ma di partenza. Quello che abbiamo col Ct Soncin e col metodologo Fabio Andolfo è un coordinamento trasversale e complementare, condiviso tra le nostre tre figure"