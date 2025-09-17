Pianeta Milan
Impallomeni: “Il Milan mi è piaciuto, ho visto un Allegri alla Conte”

L'ex calciatore e attuale opinionista sportivo, Stefano Impallomeni, ha parlato del Milan di Massimiliano Allegri dopo il match col Bologna
Alessia Scataglini
L'ex calciatore e attuale opinionista sportivo, Stefano Impallomeni, dopo che l'intera terza giornata di Serie A è giunta al termine, ha parlato di alcuni temi ai microfoni di TMW Radio, soffermandosi in modo particolare anche sulla partita del Milan contro il Bologna, vinta per 1-0 dai rossoneri grazie ad un gol del 'maestro' Luka Modric, pallone d'oro nel 2018. Tra le varie polemiche legate al mancato rigore non assegnato al Milan e lo spettacolo di Allegri nel finale con tanto di cartellino rosso, Impallomeni ha speso alcune parole molto positive sulla squadra guidata dal tecnico livornese. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Impallomeni: "Il Milan, se gioca cos', può fare molto bene"

"Il Milan mi è piaciuto, abbiamo visto un Allegri alla Conte, ha messo diversi centrocampisti di qualità, Gimenez prima punta. Allegri ha preso in mano la situazione, si è inventato una 'contata', come i suoi Fab Four. Credo che se gioca così, col recupero di Leao, può fare molto bene"

