Impallomeni: “Il Milan mi è piaciuto, ho visto un Allegri alla Conte”

L'ex calciatore e attuale opinionista sportivo, Stefano Impallomeni, dopo che l'intera terza giornata di Serie A è giunta al termine, ha parlato di alcuni temi ai microfoni di TMW Radio, soffermandosi in modo particolare anche sulla partita del Milan contro il Bologna, vinta per 1-0 dai rossoneri grazie ad un gol del 'maestro' Luka Modric, pallone d'oro nel 2018. Tra le varie polemiche legate al mancato rigore non assegnato al Milan e lo spettacolo di Allegri nel finale con tanto di cartellino rosso, Impallomeni ha speso alcune parole molto positive sulla squadra guidata dal tecnico livornese. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: