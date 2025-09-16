Pianeta Milan
Schwoch: “Scudetto? Il Milan che non ha le coppe mi fa paura”

A commentare la lotta scudetto è stato l'ex attaccante del Napoli, Stefan Schwoch: menzionato anche il Milan
Il campionato è iniziato da neanche 4 giornate, ma già si inizia ad intravedere quella che potrebbe essere la anti-Napoli. La Juventus di Igor Tudor, grazie ai 3 punti conquistati contro l'Inter nello storico Derby d'Italia, sale a quota 9 punti in classifica, piazzandosi al 2 posto dietro alla formazione di Antonio Conte (anche lui con 9 punti conquistati). Il Milan, reduce dalla vittoria contro il Bologna, occupa la 5 posizione con 6 punti. A commentare la lotta scudetto è stato l'ex attaccante del Napoli, Stefan Schwoch che, ai microfoni di Televomero, ha rilasciato delle dichiarazioni importanti. Ecco, di seguito, le sue parole:

Schwoch sulla lotta scudetto: "Il Milan mi fa paura"

"Scudetto? Per me la rivale numero uno è la Juventus ma occhio all'Inter. Mi fa paura il Milan che non ha le coppe ma è logico che il Napoli è davanti a tutti ed ha un gioco ben definito, è una squadra che riesce a giocare in più modi, è una squadra ibrida".

