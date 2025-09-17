Alla vigilia dell'esordio in Champions League del Paris-Saint-Germain contro l'Atalanta nella nuova stagione del 2025-2026, il calciatore brasiliano, Marquinhos, è intervenuto in conferenza stampa per parlare del giovane portiere Lucas Chevalier (accostato anche al Milan in passato per il post Mike Maignan), che ha soffiato il posto dell'ex rossonero Gianluigi Donnarumma, ora chiamato a difendere i pali del Manchester City di Pep Guardiola dopo l'addio ai parigini. Ecco, di seguito, le dichiarazioni rilasciate in conferenza sul giovane francese classe 2001.
Marquinhos: “Chevalier? Spero che sarà decisivo quanto Donnarumma”
Il brasiliano Marquinhos ha parlato in conferenza del giovane Lucas Chevalier, portiere che ha preso il posto di Donnarumma, ex Milan
Le parole di Marquinhos: "L'adattamento è stato rapido. Non è semplice entrare così in squadra dopo che un altro portiere ha fatto benissimo la stagione precedente, ma conoscevamo il suo potenziale perché lo avevamo affrontato. Può raggiungere livelli altissimi ed è per questo che il club lo ha ingaggiato. Ha un profilo diverso da Gigio ma spero che sarà decisivo quanto lo è stato lui. Si è assunto subito le sue responsabilità"
