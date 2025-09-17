Marquinhos: “Chevalier? Spero che sarà decisivo quanto Donnarumma”

Marquinhos su Chevalier: "Può raggiungere livelli alti, spero sia più decisivo di Donnarumma"

Le parole di Marquinhos: "L'adattamento è stato rapido. Non è semplice entrare così in squadra dopo che un altro portiere ha fatto benissimo la stagione precedente, ma conoscevamo il suo potenziale perché lo avevamo affrontato. Può raggiungere livelli altissimi ed è per questo che il club lo ha ingaggiato. Ha un profilo diverso da Gigio ma spero che sarà decisivo quanto lo è stato lui. Si è assunto subito le sue responsabilità"