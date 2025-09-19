Milan, rinnovo Saelemaekers: in programma un contatto. Filtra ottimismo

Alexis Saelemaekers, da quando è tornato al Milan, è diventato un pilastro del 3-5-2 dei rossoneri. Come scrive 'Il Corriere dello Sport', il direttore sportivo Igli Tare e l'allenatore Massimiliano Allegri starebbero spingendo per il suo innovo. Saelemaekers è legato al Milan fino al 30 giugno 2027. L’intento del club rossonero sarebbe quello di prolungare il contratto fino al 2029 con adeguamento e opzione per il 2030. Nei prossimi giorni ci sarebbe in programma un contatto con gli agenti con ottimismo: ci sarebbero margini per concludere l’operazione entro la fine dell’anno, questo riporta 'Il Corriere dello Sport'.