Milan, rinnovo Saelemaekers: in programma un contatto. Filtra ottimismo

CALCIOMERCATO MILAN
Alexis Saelemaekers, da quando è tornato al Milan, è diventato un pilastro del 3-5-2 dei rossoneri. Come scrive 'Il Corriere dello Sport', il direttore sportivo Igli Tare e l'allenatore Massimiliano Allegri starebbero spingendo per il suo innovo. Saelemaekers è legato al Milan fino al 30 giugno 2027. L’intento del club rossonero sarebbe quello di prolungare il contratto fino al 2029 con adeguamento e opzione per il 2030. Nei prossimi giorni ci sarebbe in programma un contatto con gli agenti con ottimismo: ci sarebbero margini per concludere l’operazione entro la fine dell’anno, questo riporta 'Il Corriere dello Sport'.
Come ricorda il quotidiano, Allegri avrebbe chiesto fin dà subito la conferma in rosa di Saelemaekers. La Roma ci avrebbe provato a maggio per ventina di milioni di euro, con il Milan che avrebbe rifiutato anche assalti inglesi in estate. Nello specifico sarebbe stato l’Aston Villa ad interessarsi con maggiore insistenza all’esterno milanista, ma da parte della dirigenza rossonera non ci sarebbe mai stata apertura alla cessione.
Vedremo se Milan e Saelemaekers riusciranno a trovare in poco tempo l'accordo su un rinnovo che sarebbe molto importante.
