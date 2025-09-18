Calciomercato Milan, Saelemaekers verso il rinnovo: cifre e dettagli

Titolare indiscusso nel 3-5-2 di Allegri—
LEGGI ANCHE: Milan, il calciomercato non finisce mai: sotto con 3 rinnovi chiave. Poi ... >>>
Rientrato alla base, è diventato un titolare indiscusso, sulla destra, nel 3-5-2 dell'allenatore del Milan, Massimiliano Allegri. E infatti i contatti con il suo agente, Gordon Stipic, sul rinnovo dell'accordo sono avviati da settimane. Per Saelemaekers è pronto un nuovo contratto, con scadenza fissata al 30 giugno 2029 o addirittura 30 giugno 2030, con stipendio raddoppiato. Non più 1,5 milioni di euro netti a stagione, bensì 3.
© RIPRODUZIONE RISERVATA