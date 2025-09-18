Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, Saelemaekers verso il rinnovo: cifre e dettagli

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, Saelemaekers verso il rinnovo: cifre e dettagli

Calciomercato Milan, Saelemaekers verso il rinnovo: cifre e dettagli
Alexis Saelemaekers, titolare indiscusso del Milan di Massimiliano Allegri, firmerà il rinnovo del suo contratto con il club meneghino
Daniele Triolo Redattore 

Nel corso dell'ultima sessione estiva di calciomercato, il Milan ha riportato in rossonero Alexis Saelemaekers, reduce da due annate in prestito con le maglie di Bologna prima e Roma poi: secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, presto per il numero 56 del Diavolo arriverà anche il rinnovo del contratto.

Rinnovo Saelemaekers, la proposta del Milan

—  

Bene in rossoblu (32 partite, con 4 gol e 3 assist, tra Serie A e Coppa Italia), ancora meglio in giallorosso (32 partite, con 7 gol e 7 assist, tra campionato, coppa nazionale ed Europa League), la 'Salamandra' - affettuoso soprannome affibbiatogli dai tifosi rossoneri, è sotto contratto con il club di Via Aldo Rossi fino al 30 giugno 2027.

LEGGI ANCHE

Titolare indiscusso nel 3-5-2 di Allegri

—  

LEGGI ANCHE: Milan, il calciomercato non finisce mai: sotto con 3 rinnovi chiave. Poi ... >>>

Rientrato alla base, è diventato un titolare indiscusso, sulla destra, nel 3-5-2 dell'allenatore del Milan, Massimiliano Allegri. E infatti i contatti con il suo agente, Gordon Stipic, sul rinnovo dell'accordo sono avviati da settimane. Per Saelemaekers è pronto un nuovo contratto, con scadenza fissata al 30 giugno 2029 o addirittura 30 giugno 2030, con stipendio raddoppiato. Non più 1,5 milioni di euro netti a stagione, bensì 3.

Leggi anche
Calciomercato Milan, presto nuovi contatti per il rinnovo di Pulisic
Maignan-Milan, rinnovo complicato: i tempi per il ‘dentro o fuori’

© RIPRODUZIONE RISERVATA