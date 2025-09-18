Calciomercato Milan, Saelemaekers verso il rinnovo: cifre e dettagli

Nel corso dell'ultima sessione estiva di calciomercato , il Milan ha riportato in rossonero Alexis Saelemaekers , reduce da due annate in prestito con le maglie di Bologna prima e Roma poi: secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, presto per il numero 56 del Diavolo arriverà anche il rinnovo del contratto.

Rinnovo Saelemaekers, la proposta del Milan

Bene in rossoblu (32 partite, con 4 gol e 3 assist, tra Serie A e Coppa Italia), ancora meglio in giallorosso (32 partite, con 7 gol e 7 assist, tra campionato, coppa nazionale ed Europa League), la 'Salamandra' - affettuoso soprannome affibbiatogli dai tifosi rossoneri, è sotto contratto con il club di Via Aldo Rossi fino al 30 giugno 2027.