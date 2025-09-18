Calciomercato Milan, presto nuovi contatti per il rinnovo di Pulisic

Possibili cifre e durata dell'accordo—
Quali? È presto detto. Il Milan vorrebbe sottoporre a Pulisic un rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2029, con lo stipendio del numero 11 rossonero che, grazie ai benefici del Decreto Crescita di cui continuerà ad usufruire, sarà adeguato verso l'alto. Non più 4 milioni di euro netti a stagione, ma 5 milioni di euro netti all'anno più bonus. Attese novità a breve giro di posta.
