Calciomercato Milan, presto nuovi contatti per il rinnovo di Pulisic

Christian Pulisic e il Milan vanno verso il rinnovo del contratto: 'Capitan America' è un giocatore troppo importante per i rossoneri

Calciomercato estivo alle spalle, ma il Milan non può adagiarsi sugli allori: ci sono alcuni rinnovi di contratto per giocatori importanti della rosa di Massimiliano Allegri da mandare a segno e, tra questi, come ricordato da 'Tuttosport' oggi in edicola, una delle priorità riguarda Christian Pulisic .

Milan, avanti tutta per il rinnovo di Pulisic

L'attaccante statunitense, classe 1998, è sotto contratto con il club di Via Aldo Rossi fino al 30 giugno 2027, con opzione per il prolungamento per un'ulteriore stagione. L'idea del Diavolo, però, è un'altra. Presto, infatti, ci saranno nuovi contatti tra il Milan e l'entourage di 'Capitan America', un giocatore troppo importante per i rossoneri, per arrivare ad un'intesa su altre basi.