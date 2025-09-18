Pianeta Milan
Calciomercato Milan, presto nuovi contatti per il rinnovo di Pulisic

Christian Pulisic e il Milan vanno verso il rinnovo del contratto: 'Capitan America' è un giocatore troppo importante per i rossoneri
Calciomercato estivo alle spalle, ma il Milan non può adagiarsi sugli allori: ci sono alcuni rinnovi di contratto per giocatori importanti della rosa di Massimiliano Allegri da mandare a segno e, tra questi, come ricordato da 'Tuttosport' oggi in edicola, una delle priorità riguarda Christian Pulisic.

Milan, avanti tutta per il rinnovo di Pulisic

L'attaccante statunitense, classe 1998, è sotto contratto con il club di Via Aldo Rossi fino al 30 giugno 2027, con opzione per il prolungamento per un'ulteriore stagione. L'idea del Diavolo, però, è un'altra. Presto, infatti, ci saranno nuovi contatti tra il Milan e l'entourage di 'Capitan America', un giocatore troppo importante per i rossoneri, per arrivare ad un'intesa su altre basi.

Possibili cifre e durata dell'accordo

LEGGI ANCHE: Milan, il calciomercato non finisce mai: sotto con 3 rinnovi chiave. Poi ... >>>

Quali? È presto detto. Il Milan vorrebbe sottoporre a Pulisic un rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2029, con lo stipendio del numero 11 rossonero che, grazie ai benefici del Decreto Crescita di cui continuerà ad usufruire, sarà adeguato verso l'alto. Non più 4 milioni di euro netti a stagione, ma 5 milioni di euro netti all'anno più bonus. Attese novità a breve giro di posta.

