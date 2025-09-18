Inchiesta Doppia Curva, Ferdico: “Oggi chiudo tutti i capitoli che mi riguardano”

Marco Ferdico, ex ultras dell'Inter, ha deciso di collaborare con i pm nell'inchiesta Doppia Curva, che riguarda anche la Curva Sud del Milan
Secondo quanto riferito da 'il Giorno', Marco Ferdico, ex ultras della Curva Nord dell'Inter, ha deciso di parlare con i pm dopo essere stato incarcerato nell'inchiesta Doppia Curva, che riguarda anche gli esponenti della Curva Sud del Milan. Dal verbale esce fuori che è stata riaperta la vicenda legata ad una rapina a mano armata successa nel lontano 2022. Ecco, di seguito, le parole di Ferdico:
Inchiesta Doppia Curva, Ferdico collaborerà con i pm
"Oggi sono qui per chiudere tutti i capitoli aperti che mi riguardano. In quel periodo, quello della rapina, eravamo assidui consumatori di cocaina, soprattutto io e D'Alessandro e avevamo bisogno di denaro per acquistarne continuamente. Avevo deciso insieme a D'Alessandro di rapinarlo, sapendo che era una persona facoltosa e che portava con sé sempre oggetti di valore".