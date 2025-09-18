Inchiesta Doppia Curva, Ferdico: “Oggi chiudo tutti i capitoli che mi riguardano”

Il capo ultrà prosegue: "Abbiamo ricevuto 15mila euro a testa in contanti per tutta la refurtiva (…) questa rapina è stata organizzata perché D'Alessandro aveva un debito pesante per droga. Mi dispiace per questa cosa che è successa per colpa mia. È avvenuta in un momento in cui frequentavo un ambiente criminale e facevo uso di stupefacenti in modo esagerato. Oggi ho cambiato radicalmente vita".