Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Inchiesta Doppia Curva, Ferdico: “Oggi chiudo tutti i capitoli che mi riguardano”

ULTIME MILAN NEWS

Inchiesta Doppia Curva, Ferdico: “Oggi chiudo tutti i capitoli che mi riguardano”

Vendita San Siro a Milan e Inter, accordo! Oggi il tema stadio in Giunta
Marco Ferdico, ex ultras dell'Inter, ha deciso di collaborare con i pm nell'inchiesta Doppia Curva, che riguarda anche la Curva Sud del Milan
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Secondo quanto riferito da 'il Giorno', Marco Ferdico, ex ultras della Curva Nord dell'Inter, ha deciso di parlare con i pm dopo essere stato incarcerato nell'inchiesta Doppia Curva, che riguarda anche gli esponenti della Curva Sud del Milan. Dal verbale esce fuori che è stata riaperta la vicenda legata ad una rapina a mano armata successa nel lontano 2022. Ecco, di seguito, le parole di Ferdico:

Inchiesta Doppia Curva, Ferdico collaborerà con i pm

—  

"Oggi sono qui per chiudere tutti i capitoli aperti che mi riguardano. In quel periodo, quello della rapina, eravamo assidui consumatori di cocaina, soprattutto io e D'Alessandro e avevamo bisogno di denaro per acquistarne continuamente. Avevo deciso insieme a D'Alessandro di rapinarlo, sapendo che era una persona facoltosa e che portava con sé sempre oggetti di valore".

LEGGI ANCHE

Il capo ultrà prosegue: "Abbiamo ricevuto 15mila euro a testa in contanti per tutta la refurtiva (…) questa rapina è stata organizzata perché D'Alessandro aveva un debito pesante per droga. Mi dispiace per questa cosa che è successa per colpa mia. È avvenuta in un momento in cui frequentavo un ambiente criminale e facevo uso di stupefacenti in modo esagerato. Oggi ho cambiato radicalmente vita".

Leggi anche
Tema stadio, il commento della vicesindaca Scavuzzo
Pastore: “C’è una luce che brilla negli occhi dei tifosi del Milan”

© RIPRODUZIONE RISERVATA