Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Stadio, Scavuzzo (vicesindaca di Milano): “La palla passa al Consiglio Comunale”

CONFERENZA STAMPA

Stadio, Scavuzzo (vicesindaca di Milano): “La palla passa al Consiglio Comunale”

Stadio, Scavuzzo (vicesindaca di Milano): 'La palla passa al Consiglio Comunale'
Oggi c'è stato un passaggio importante per quanto riguarda l'iter di vendita di San Siro. La vicesindaca di Milano Scavuzzo è intervenuta in conferenza stampa dopo che la delibera per la vendita dello stadio è stata approvata
Redazione PM

Il tema stadio a Milano si sta scaldando nelle ultime ore. Oggi è stato un giorno importante. L'iter per la vendita di San Siro e delle zone limitrofe a Milan e Inter è ufficialmente avviato. La delibera per la vendita, infatti, è stata approvata dalla Giunta del Comune di Milano. In seguito all'approvazione, la vicesindaca della città, Anna Scavuzzo, ha parlato in conferenza stampa. Di seguito, si riportano le sue parole.

Tema stadio, il commento della vicesindaca

—  

Le parole di Scavuzzo: "È stato un lavoro importante, ci tengo a ringraziare sia la Giunta che il Consiglio Comunale. Credo che il percorso intrapreso negli ultimi mesi ci abbia fatto arrivare ad una forma che risponde in maniera piena alle indicazioni che sono emerse. In questa conferenza non entreremo nelle specifiche della delibera. A tutti i consiglieri comunali è stato comunicata l'approvazione della delibera, ora la palla passa al Consiglio Comunale".

LEGGI ANCHE

"È un contratto complesso, anche perché si tratta di un piano integrato che ha tenuto in considerazione delle indicazioni ben precise. Siamo partiti da un riferimento rispetto al 50% di verde che confermo. Il lavoro che abbiamo fatto ha portato ad un'attenzione particolare a tutti i temi sollevati come quelli in merito ai posti e quindi avere uno stadio con una capacità vicina a quella dell'impianto attuale. Un'attenzione importante all'accessibilità, lo spostamento del tunnel Patroclo così da allontanare lo stadio dalle case e tutta la riflessione portata avanti sul tema della neutralità carbonica".

LEGGI ANCHE: Milan, tra infortuni e il futuro di San Siro. Scaroni fa promesse, mentre Pavlovic...

"Faccio alcune precisazioni su degli interventi che ci hanno permesso di intervenire su alcuni temi. Ne cito tre. La diminuzione del tetto massimo di contribuzione di alcuni lavori di costruzione e spostamento. Il tema delle compartecipazioni delle bonifiche. Non troverete il contributo per la rifunzionalizzazione del Meazza che non è stato inserito nella proposta, mentre troverete nel contratto la proposta di mantenere a verde tutta l'area, compresi gli 80 mila metri quadri che torneranno di proprietà dell'amministrazione comunale".

Leggi anche
Pastore: “C’è una luce che brilla negli occhi dei tifosi del Milan”
Milan, tra infortuni e il futuro di San Siro. Scaroni fa promesse, mentre Pavlovic…

© RIPRODUZIONE RISERVATA