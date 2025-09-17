Stadio, Scavuzzo (vicesindaca di Milano): “La palla passa al Consiglio Comunale”

"È un contratto complesso, anche perché si tratta di un piano integrato che ha tenuto in considerazione delle indicazioni ben precise. Siamo partiti da un riferimento rispetto al 50% di verde che confermo. Il lavoro che abbiamo fatto ha portato ad un'attenzione particolare a tutti i temi sollevati come quelli in merito ai posti e quindi avere uno stadio con una capacità vicina a quella dell'impianto attuale. Un'attenzione importante all'accessibilità, lo spostamento del tunnel Patroclo così da allontanare lo stadio dalle case e tutta la riflessione portata avanti sul tema della neutralità carbonica".
"Faccio alcune precisazioni su degli interventi che ci hanno permesso di intervenire su alcuni temi. Ne cito tre. La diminuzione del tetto massimo di contribuzione di alcuni lavori di costruzione e spostamento. Il tema delle compartecipazioni delle bonifiche. Non troverete il contributo per la rifunzionalizzazione del Meazza che non è stato inserito nella proposta, mentre troverete nel contratto la proposta di mantenere a verde tutta l'area, compresi gli 80 mila metri quadri che torneranno di proprietà dell'amministrazione comunale".
