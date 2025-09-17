Milan e Inter, la Giunta approva la vendita di San Siro

A fine mese, tra il 25 e il 29 settembre, si arriverà al voto in Consiglio Comunale. La vera domanda è: la maggioranza di Sala reggerà? Ci sono parecchi dubbi a riguardo e la maggioranza è spaccata. I Verdi, ad esempio, si oppongono da sempre alla vendita di San Siro.
Gli scenari ora sono due. Se il Consiglio approverà la richiesta, scatteranno una serie di ricorsi da parte degli oppositori. Se, invece, dirà di no, il Milan - che ha già investito 55 milioni a San Donato - proverebbe probabilmente a convincere l'Inter a fare insieme lo stadio lì, nella zona sottostante la periferia sud della città. Tale scenario, però, è tutt'altro che probabile.
