Milan e Inter, la Giunta approva la vendita di San Siro

A Milano sta tenendo banco da mesi il tema stadio. Milan e Inter sarebbero disponibili a costruire insieme un nuovo stadio nella zona di San Siro, acquistando lo stadio e le aree limitrofe. L'iter per l'effettiva vendita dello stadio, però, non è ancora iniziato. Un passo decisivo in questo senso dovrebbe essere stato compiuto oggi. Secondo quanto riporta Gazzetta.it, infatti, la Giunta del Comune di Milano ha approvato la delibera per la vendita dello stadio a Milan e Inter, insieme alle aree circostanti. E ora, che cosa succederà?