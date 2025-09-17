Milan e Inter, la Giunta approva la vendita di San Siro

Pianeta Milan
Secondo quanto riporta Gazzetta.it, la Giunta comunale ha approvato la vendita di San Siro a Milan e Inter. Ora la palla passa al Consiglio
A Milano sta tenendo banco da mesi il tema stadio. Milan e Inter sarebbero disponibili a costruire insieme un nuovo stadio nella zona di San Siro, acquistando lo stadio e le aree limitrofe. L'iter per l'effettiva vendita dello stadio, però, non è ancora iniziato. Un passo decisivo in questo senso dovrebbe essere stato compiuto oggi. Secondo quanto riporta Gazzetta.it, infatti, la Giunta del Comune di Milano ha approvato la delibera per la vendita dello stadio a Milan e Inter, insieme alle aree circostanti. E ora, che cosa succederà?

Tema San Siro, i prossimi passaggi

La delibera della Giunta dovrà ora essere discussa in alcune commissioni. In particolare, ci si riferisce alle seguenti commissioni: "Affari Istituzionali e Città Metropolitana", "Rigenerazione Urbana", "Mobilità, Verde, Ambiente e Animali", "Sport, Turismo, Politiche Giovanili e Politiche per il Benessere".

A fine mese, tra il 25 e il 29 settembre, si arriverà al voto in Consiglio Comunale. La vera domanda è: la maggioranza di Sala reggerà? Ci sono parecchi dubbi a riguardo e la maggioranza è spaccata. I Verdi, ad esempio, si oppongono da sempre alla vendita di San Siro.

Gli scenari ora sono due. Se il Consiglio approverà la richiesta, scatteranno una serie di ricorsi da parte degli oppositori. Se, invece, dirà di no, il Milan - che ha già investito 55 milioni a San Donato - proverebbe probabilmente a convincere l'Inter a fare insieme lo stadio lì, nella zona sottostante la periferia sud della città. Tale scenario, però, è tutt'altro che probabile.

