Milan, Ambrosini: “Modric ama profondamente quello che fa”

Attualmente il Milan ha in rosa un grandissimo centrocampista, un campione assoluto. Si tratta ovviamente di Luka Modric, che ha vinto tutto con il Real Madrid e ha vinto il Pallone d'Oro nel 2018. Adesso, a 40 anni, ha deciso di rimettersi in gioco al Milan, la squadra per cui tifava fin da bambino. Nonostante in molti fossero scettici sul suo apporto alla squadra di Allegri, il croato sta dimostrando di essere ancora in perfetta forma e dunque di essere in grado di incidere ancora ad alti livelli. Lo ha nettamente dimostrato domenica sera, nel match contro il Bologna. Oltre ad aver siglato la rete decisiva per la vittoria dei rossoneri, la sua prestazione è stata di grande spessore sotto vari aspetti. Un ex grande centrocampista del Milan, Massimo Ambrosini, ha espresso la sua opinione su Modric a 'Elastici', trasmissione di 'Cronache di Spogliatoio' (andata in onda ieri sera su YouTube). Di seguito si riportano le sue parole. Oltre a lui, hanno commentato la prestazione del croato anche gli altri ospiti al tavolo.