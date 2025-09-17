Come al solito, anche oggi - 17 settembre 2025 - tanto spazio dedicato al Milan su siti e quotidiani sportivi (e non solo). Di seguito, si riportano le migliori notizie pubblicate dalla redazione di 'Pianeta Milan'. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, Galliani non torna. Le proteste di Furlani, lo stadio e le scelte di Allegri
ULTIME MILAN NEWS
Milan, Galliani non torna. Le proteste di Furlani, lo stadio e le scelte di Allegri
Si riportano le migliori notizie della mattinata di oggi, 17 settembre, pubblicate da Pianeta Milan. Da Galliani a Furlani, dallo stadio alle scelte di formazione di Allegri per il suo Milan