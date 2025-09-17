PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, Galliani non torna. Le proteste di Furlani, lo stadio e le scelte di Allegri

ULTIME MILAN NEWS

Milan, Galliani non torna. Le proteste di Furlani, lo stadio e le scelte di Allegri

Si riportano le migliori notizie della mattinata di oggi, 17 settembre, pubblicate da Pianeta Milan. Da Galliani a Furlani, dallo stadio alle scelte di formazione di Allegri per il suo Milan
Redazione PM

Milan, Galliani non torna. Le proteste di Furlani, lo stadio e le scelte di Allegri

Come al solito, anche oggi - 17 settembre 2025 - tanto spazio dedicato al Milan su siti e quotidiani sportivi (e non solo). Di seguito, si riportano le migliori notizie pubblicate dalla redazione di 'Pianeta Milan'. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA

© RIPRODUZIONE RISERVATA